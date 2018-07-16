HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM TODAY (July 16)
Written by Steve Yablonski, Jul 16, 2018, Comments Off
HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM TODAY (July 16)
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED A HEAT ADVISORY.
LOCATIONS: NIAGARA, ORLEANS, MONROE, WAYNE, NORTHERN CAYUGA, OSWEGO, LIVINGSTON AND ONTARIO COUNTIES.
TIMING: FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH EARLY MONDAY EVENING.
HEAT INDEX VALUES: IN THE MID 90S.
PRECAUTIONARY ACTIONS: A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES IS EXPECTED.
THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.
DRINK PLENTY OF FLUIDS.
STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM.
STAY OUT OF THE SUN.
CHECK IN ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE.
WHEN POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING.
KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE.
WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE.
DRINK PLENTY OF WATER.TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK.
THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS.
ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION.
HEAT STROKE IS AN EMERGENCY – CALL 9 1 1.