Oswego Middle School Announces Fourth Marking Period Honors

OSWEGO – Oswego Middle School Principal Mary Beth Fierro, along with her faculty and staff members have recognized several seventh and eighth grade students who earned academic honors throughout the final marking period of the 2018-2019 school year.

The following seventh graders were named to the honor roll:

Clayton Andrews, Duncan Baker, Ariel Baldwin, Sophia Barr, Ciara Beshures, Jennah Bovay, Desiree Brown, Landon Brown, Anthony Burke Jr., Lisa Cantu, Jazmine Chafee, Nala-Rose, Checksfield, Charles Cherchio III, Racheal Crane, Caydence Davies, Skyler Davis, Brian Desantis, Jack Donovan, Maelynn Freeman, Jackson Garcia, Savannah Geer, Noah Gibson, Olivia Godfrey, Remi Gosek, Makenna Grant, Jada Graves, Corbin Hare, Mason Hayes, Dawson Heins-Manwaring, Ava Henderson, Lillian Hibbert-Nelson, Kaden Hill, Calista Izyk, Marisa Jacques, Mariah Janes, Carter Keville, Kathleen Kimball, Bradley Livesey, Connor Loomis, Anthony Maniccia, Kyle Martin, Jinnyalish Matos, Hailee McCann, Elijah Miller, Ella Miller, Isaiah Miller, Jetta Miller, Kyra Miller, Sage Moody, Trenton Moren, Elise Morse, Cameron Murray, Caillou Myers, Rachel Myers, Benjamin Norton, Jade Parker, Robert Phelps, Ava Plyler, Meline Preston, Jacob Price, Braedon Proud, Cole Puckett, Riley Rinaldo, Madison Ruhf, Angel Ruiz-Martinez, Victor Sabirianov, Hayden Sanders, Tylor Scheirer, Madison Shufelt, Brayden Spath, Precious Sterling, Skyler Sweeting, Conner Taylor, Cayden Thompson, Brianna Vooris, Taylor Wallace, Ian Windsor and Adison Zagame.

Honor roll also was achieved by the following eighth graders:

Aliyah Alonso, Sophia Babcock, Aurora Baker, Kiara Barton, Morgan Besaw, Anthony Blakeley, Kamryn Bletch, Noladia Blum, Nola Blum, Kaelyn Cisson, Tristan Clark, McKenna Clary, Emily Conzone, Jacob Coy, Sara Cruz, Nicholas Dunning, Jamee Ekman, Alyssa Fadden, Hailey Farella, Michael Fierro, Riley Fitzgerald, Sydny Frantz, Nathan Frey, Makenzie Gardner, Elliot Glenn, Ayanna Gonzalez, David Gonzalez, Rebecca Hibbert, Kimberly Hilton, Alexander Kielb, Matthew Krul, Angelina Levendusky, Alexandria MacDowell, Grace Marino, Jayden Martinez, Mikayla Maxam, Hunter McCarthy, Joshua McManus, Anelys Moyett, McKenzie Partlow, Maximus Pierce, Jacob Pittsley, Liana Porpiglia, Jack Reynolds, Mikayla Rolan, Hayden Shear, Brandon Sobrino, Emily Stacks, Grace Tolley, Morgan Tyler, Kasey Wells, Sarah Westcott, Carson White, Riley Wood and Alexandria Woodward.

Eighth grade classmates who earned high honor roll status are:

Ardina Attia, Clara Back, Riley Bandla, Makayla Bell, John Briglin, Ethann Browne, Allyson Bruns, Lucas Bruns, Catherine Callen, Carolena Canale, Jordan Caroccio, Alijah Champlin, Anna Cloonan, Donovan Constanza, Darcia Crawford, Nyah Dawson, Emma DeLong, Maura Dempsey, Quinten Denkenberger, Anthony DeStevens, Riley DeVeau, Hannah DiMartino, Jessica Dingman, Brett Dykas, Jamee, Adriana Ellis, Mia Fierro, Piper Gosek, Mitchell Grimshaw, Talbert Hall, Brianna Hardter, Ethan Hibbert, Sydney Hoefer, Alexis Izyk-Treece, Abigail Johnson, Cassara Jones, London Jones, Christina Kaleta, Hanna Kandt, Riley King, Aurora Lawton, Leon Lin, Zoe Lisk, Logan Mathews, Sean Metcalf, Miah Metott, Brayden Miller, Gavin Mills, Celeste Mulcahey, Alexander Niger, Anne Niger, Kamryn Pagliaroli, Alexis Peck, Nealy Pippin, Olivia Powers, Nikki Regan, Riley Reynolds, Isabella Richmond, Teagan Ross, Madeline Roy, Jacob Sawyer, LeeLynn Shatraw, Alizeya Soto-Cruz, Addyson St. Onge, Austin Symborski, Garret Carter Turtura, Marisa Wallace, Kaiden Whiteside and Kanya Wilcox.

Seventh graders who also achieved high honors are:

Keziah Angeleri, Lucas Anzalone, Jillian Bell, AnnaMaria Bivens, Sophia Brauckmann, Emily Brown, Madeline Brown, Ian Cady, Sofia Canale-Giberson, Alyssa Carr, Erica Colasurdo, Gabriel Cook, Logan Crannell, Tyler Dean, Nyla DeGroff, John DelConte, Leah Dykas, Shelby Earl, Aidan Evans, Cooper Fitzgerald, Tyler Flack, Kylie Fritton, Cheyenne Galt, Zackary Gardner, Thomas Gfeller, Cheyenna Gordon, Teagan Griffin, Carter Guynn, Mason Hall, Connor Harvey, Liam Hinman, Olyver Hoefer, Jaret Hoffman, Helena Holmes, Natalie Hooper, Trent Izard, Adam Jaskula, Brooke Katzman, Sean Kenney, Parker Koproski, Mason Kurilovitch, Alexa Kuzawski, Alyssa Larrabee, Adrianne Lehmann, Ian MacKenzie, Meghan McManus, Alivia Michailidis, Anna Michalski, Treyse Miller, Mikayla Mills, Mackenzie Mulcahey, Dakota Mylkes, Sophie Neveu, Abigail Noto, Nolan O’Brien, Michael Paestella, Teigen Patane, David Pearson, Jamie Poston, Kylie Pratt, Beatrice Rastley, Dominic Reynolds, Leanna Rockwood, Louis Roman, Sebastian Rose, Teagan Roy, Brittany Shaw, Makensie Sinclair, Gretchen Sledziona, Ericka Smith, Olivia Spath, Shelby Spath, Moira Spiegel, Stephanie Sprague, Addison Stepien, Chelsea Storms, Vanessa Tassie, Trey Tesoriero, Somora Torello, Halia Trapasso, Alan Tubman, Ciarrah Tynan, Maria Warner, Morgan Wilson and Tatum Winchek.

