Oswego Middle School Announces Second Quarter Honors

OSWEGO – Oswego Middle School seventh and eighth grade students were recently honored because they achieved either honor roll or high honor roll for the second marking period of the 2019-2020 school year.

Honorees were praised by OMS Principal Mary Beth Fierro and the rest of the middle school faculty and staff for their academic recognitions, many of which were repeat awardees from the first marking period.

Seventh graders who achieved honor roll status are: John Ackerman, Ethan Alnutt, Camden Atkinson, Savannah Atkinson, Yasmin Avalos, Latoria Blakeney, Gabrielle Budd, Noah Bwalya, Alicia Cantu, Cayden Carpenter, Aiden Chwalek, Luis Colon Molina, Maya Crane, Johnathon Crisafulli, Ryan Dawson, Tanner Defren, Makayla Demott, Gabrielle Elia, Gianna Ellingwood, Devin Enos, John Esberg, Jaelyn Favata, Amithy Fellows, Maclain Fitzgerald, Hayleigh Girard, Cohen Goewey, Ethan Greenwald, Ashley Hale, Jack Hammond III, Dylan Haresign, Thalia Haskins, Talen Hawksby, Chloe Helmer, Elijah Henson, Amiya Heppell, Dylan Hoefer, Jackson Hollenbeck, Nunzio Holmquist, Beverly Hourigan, Kari Johnson, Maurice Kellison lll, PJ Kingsley, Sabrina Langdon, Maxwell Levia, Khloe Lourcey, Aiden Magee, Kian McCarthy, August McDonald, Deena McDougall, Alyssa Ryanne Monahan, Robin Monette, Justin Olson, Tanner Palmitesso, Ethan Parkhurst, Evan Pond, Aubrey Reitz, Haley Richmond, Noah Rodriguez, Tristan Roll, Alexandria Salls, Caylyn Salmonsen, Brooke Sampson, Madilyn Sharland, Sara Shoults, Abigail Smith, Alex Taylor, Gwendolyn Thompson, Nicholsas Towsley, Aiden Williams and Matthew Willis.

Their eighth grade peers who earned honor roll include: Clayton Andrews, Duncan Baker, Rashad Bigelow, Jennah Bovay, Sophia Brauckmann, Anthony Burke Jr., Natasha Carpenter, Charles Cherchio III, Vanessa Cornelius, Caydence Davies, Skyler Davis, Tyler Dean, Sawyer Dearing, Jack Donovan, Aidan Evans, Lilliana Farmer, Maelynn Freeman, Kylie Fritton, Zackary Gardner, Savannah Geer, Jada Graves, Corbin Hare, Jessica Harteis, Dillon Harvey, Dawson Heins-Manwaring, Megan Hilts, Olyver Hoefer, Jaret Hoffman, Calista Izyk, Mariah Janes, Parker Koproski, Mason Kurilovitch, Troy Lilly, Jetta Miller, Kyra Miller, Sage Moody, Cameron Murrary, Orissa Nelson, Benjamin Norton, Abigail Noto, Nolan O’Brien, Jade Parker, Jamie Poston, Jacob Price, Braedan Proud, Dominic Reynolds, Antonio Rivera Gonzalez, Louis Roman, Madison Ruhf, Angel Ruiz-Martinez, Victor Sabirianov, Hayden Sanders, Madison Shufelt, Olivia Smith, Braydin Spath, Shelby Spath, Addison Stepien, Skyler Sweeting, Vanessa Tassie, Conner Tylor, Nathan Wallace, Taylor Wallace and Brady Williams.

Eighth graders who earned high honor roll include: Keziah Angeleri, Lucas Anzalone, Sophia Barr, Jillian Bell, AnnaMaria Bivens, Emily Brown, Madeline Brown, Ian Cady, Sofia Canale Giberson, Alyssa Carr, Erica Colasurdo, Gabriel Cook, Logan Crannell, Nyla DeGroff, John DelConte, Leah Dykas, Shelby Earl, Cooper Fitzgerald, Tyler Flack, Cecelia Furbeck, Cheyenne Galt, Thomas Gfeller, Cheyenna Gordon, Remi Gosek, Teagan Griffin, Carter Guynn, Mason Hall, Connor Harvey, Liam Hinman, Helena Holmes, Natalie Hooper, Trent Izard, Leslie Johnson, Brooke Katzman, Sean Kenney, Kathleen Kimball, Alexa Kuzawski, Serenity Lacy, Alyssa Larrabee, Adrianne Lehmann, Ian MacKenzie, Kyle Martin, Meghan McManus, Alivia Michailidis, Anna Michalski, Treyse Miller, Mikayla Mills, Elise Morse, Mackenzie Mulcahey, Dakota Mylkes, Sophie Neveu, Michael Paestella, Teigen Patane, David Pearson, Ava Plyler, Kylie Pratt, Beatrice Rastley, Leanna Rockwood, Sebastian Rose, Teagan Roy, Brittany Shaw, Makensie Sinclair, Gretchen Sledziona, Ericka Smith, Olivia Spath, Moira Spiegel, Stephanie Sprague, Chelsea Storms, Trey Tesoriero, Somora Torello, Halia Trapasso, Alan Tubman, Ciarrah Tynan, Maria Warner, Morgan Wilson, Tatum Winchek and Ian Windsor.

Meanwhile, seventh graders who achieved high honor roll status are: Lauren Adkins, Connor Albright, Lilly Allison, Miles Bandla, Hailey Barbera, Jacob Barton, Laura Bennett, Mackenzie Bennett, Isabella Bivens, Torianne Blakeley, Shane Bond, Brayden Bresee, Kennysse Brockington, Sophia Cahill, Nathan Carr, Madison Casaletta, Trevor Chamberlin, Madelyn Christ, Ethaniel Cliff, Joscelyn Coniski, Amanda Connelly, Janessa Coronado, Allison Cross, Caleb Cunningham, Paityn Davis, Kalyandra Diaz Maldonado, Alaina DiBlasi, Audrey Donovan, Daniel Dunn, Logn Duval, Evelyn Ellis, Mia Ennist, Monae Fenty, Keegan Finch, Austin Freebern, Elizabeth Furlong, Emilie Furlong, Alexis Galvin, Logan Gardner, Adrianna Geroux, Adam Gfeller, Grant Graves, John Haynes, Seth Hibbert, Elizabeth Hopkins, Kadae Hunley, Lauren Isham, Margaret Jerred, Paige Kennedy, Conor Kenny, Ethan King, Kayla Kinney, Thomas Kirwan, Dylan Klefbeck, Sophia Kropf, Addison Kuzawski, Jillian Long, Megan Lopes, Victoria Marino, Steven Master Jr., Leah McRae, Jacob Morse, Madison Morse, Zachary Munger, Leah Murphy, Logan Myhill, Mason Naumann, Emery O’Brien, Ella O’Connor, Margaret O’Leary, Johnathan Olivieri-Rodriguez, Seth Pagliaroli, Mischa Palmitesso, Alexis Pappa, Emma Pauldine-Little, Keira Pennington, Garret Pickens, Roman Pierce, Amanda Porter, Sadie Pratt, Kamryn Pritchard, Jace Purdy, Jose’ Ramos Jr., Mya Roper, Nolan Roy, Gavin Ruggio, Brooklyn Saternow, Sophia Schell, Owen Seubert, Tatum Shambo, Cora Shiel, Owen Sincavage, Alyssa Spicer, Lucy Spiegel, Aniyah Standard, Parker Steffen, Jaydin Thompson, Lillee Thompson, Malia Upcraft, Ainsley Wallace, Harley Walpole, Kevin Waters, Molly Wells and Caitlin Whitney.

Share this:

Tweet

Email

Print



Like this: Like Loading...