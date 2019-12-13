Paul V. Moore High School Announces Honor Roll 

CENTRAL SQUARE – Students for First Marking Period
9th Grade High Honor Roll
Allen, William David
Armani, Emilia Louise
Auslander, Meadow Elaine
Bardoun, Lance David
Bardoun, Vincent John
Bellows, Sophia Francesca
Bergquist, Aaron James
Bergquist, Shane David
Biela, Marishka Marie
Blenn, Emily Kalinda
Bonk, Matthew Graham
Brissette IV, Paul John
Burian, Abby Lynn
Bush, Emma Grace
Chapman, Bradyn M
Christensen, Carlie Fay
Coppola, Dante Mariano
Corcoran, Emily Margaret
Cornell, Olivia Ashley
Davis, Matthew Brian
Domachowske, Allison Noelle
Dunn, Lindsey Claire
Dunn, Riley Elizabeth
Emory, Allison Faith
Evans, Kadin Nicholas
Finke, Ethan James
Fullmer, MaKenna Faith
Geesaman, Madison Jean
Guzman, Veronica D
Haley, Samantha Christine
Hoyt, Nathan Richard
Hunt, Kamryn Faith
Johns, Patrick William
Kandt, Carley Alean
Keenan, Jacob Michael
Kees, Katie Anne
Kelley, Jamielyn Louise
Kennedy, Isabelle Anne
Kernan, Elaina R
Korolyuk, Avrora
Krohl, Kalie Elizabeth
Logsdon, Rosalie Virginia
Manning, Hanna Elizabeth
Martin, Katherine Elisabeth
Matteson, Alexandria Elizabeth
Meigel, Tyler Brian
Merkel, Logan Scott
Miller, Tayler Jacqueline
Monica, Ella Rose
Moran, Samantha Nicole
Newton, Abigail Leigh
Ngumbi, Elizabeth Mumbe
Nickerson, Ashlee Lynn
Nolan, Frederick Gardner
Nowack, Abigail Grace
Nystrom, Brandyn Scott
Orlando, Connor Roe
Paladino, Luciano
Paninski, Marisa Braelyn
Passalaqua, Tia Bella
Peck, Owen Dale
Porter, Logan Michael
Purdy, Jennifer Lynn
Raehm, Andrew Christopher
Ransom, Juliet Amaya
Reale, Jacob Anthony
Retajczyk, Priya
Reynolds, Elijah Gregory
Ribarovski, Breanna Vincenza
Roberts, Grace Elizabeth
Rumo, Kenzie J
Russell, Benjamin Thomas
Saunders, Shaun Scott
Schwartz, Desiree Pauline
Scilingo, Brandon Matthew
Seeburger, Antonia Marlene
Smolnik, Arianna Marie
Snyder, Alexis Makyla
Stalsonberg, Nina Lynn
Stevener, Thomas Aaron
Stevens, Matthew Hart
Sundet, Joshua Oren
Tarquinio, Kayla Marie
Tedd, Connor James
Tetrault, Audrey Lynn
Thornton, Melanie Brooke
Toleson, Maria Lynn
Tyler, Emma Jayne
Walker, Lilliana Genevieve
Waskiewicz, Kyle David
Wiss, Gretchen Grace
Yaromich, Zoryana
Young, Samantha Nicole
10th High Honor Roll
Ackerman, Bradon Elsworth
Allen, Jayden Todd
Barnes, Emily Nicole
Bateson, Allison Elizabeth
Bellinger, Deanna Capri
Bellucci Jr., Paul James
Bray, Audrey E
Brill, Evelyn Bailey
Callahan, Meghan Elizabeth
Chapman, Mackenzie Barone
Colacicco, Josie Jean
Colledge, Abigail Rose
Comstock, Jordan Marie
Concolino, Ashley Reese
Day, Abigail Isaac
Demaria, Julianna Margaret
Dempsey, Emma Elizabeth
Dolce, Ella Michelle
Dolce, Evelyn Marie
Durant, Joshua David-Christian
Farley, Faith Taylor
Farrell, Kaitlin Makenzie
Fleischmann, Rosemary Judith
Fleming, Tyler Robert
Foland, Lauren Gene
Forderkonz, Madeline Ann
Fox, Colby David
Grevelding, Jordan Nicole
Guernsey, Kathryn Renee
Gunther, Savannah Marie
Guzman, Julian G
Harrell, Landon Christopher
Hayden, Riley Taylor
Heffron, Meghan Rose
Herrmann, Matthew Douglas
Heyden, Serena Rose
House, Gabrielle Renee’
Imbesi, Jasmin Olivia
Kane, Madelyn Rose
Kennedy, Michael John
Kimpel, McKinnah Amber
Kinne, Jenna Hope
Lacey, Caleb Michael
Landes, Analysa N
MacDuff, Ainsley Mae
McCorry, Merissa Elyse
Messano, Dominick Michael
Moody, Cole Robert
Moran, Danni Francine
Mulhauser, Kole Joseph
Murphy, Gavin Scott
O’Connell, Tess Noel
Overton, Carleigh Paige
Pandossi, Cadence Elizabeth
Panek, Rachel Catherine
Panipinto, Dylan Anthony
Patchen, Jailynn Rae
Peterson, Alex Michael
Riznyk, Kodi Jean
Robinson, Lucas M
Romano, Olivia T
Rupracht, Gabriel Raymond
Schad, Bryce Anthony
Schnauder, Jonathan Jacob
Senf, Ryan Carter
Sherman, Isabella Julia
Smith, Logan M
Sobotka, Garrett John
Stark, Abigayle Marilyn
Stuart, Joel Richard
Suchecki, Kevin James
Vieru, Emily Andreya
Vile, Jadalynn Diane
Walsh, Liam Sean
Waterbury, Olivia Irene
Watrous, Ryan Daniel
Wells, Gavin Martin
Wenham, Zabella Rose
Whewell, Olivia Grace
White, Cheyenne Elizabeth
Widener, Paige Allyce
Wolf, Megan Elizabeth
Wolfe, Sage Ann Elizabeth
Wood, Jason Michael
Yaromich, Lily
11th High Honor Roll
Abold, Christian Michael
Ammann, Angelina Rose
Babcock, Madison Phyllis
Bardoun, Alyssa Maureen
Basile, Brianna Simone
Boettcher, Hannah Claire
Boughton, Nathan Wayne
Brown, Nicole Marie
Caputo, Haylee Jean
Carter, Lauren Marie Antoinette
Cesar-Walls, Isabella Chloe Claudia
Clarke, Jonathan Thomas
Colledge, Emily Elizabeth
Cook, Joseph Aydan
Curry, Bradley David
Davis, Ethan Anthony
Davis, Madison Kelly
DePasquale, Kathryn Leeann
Doane, Alyssa Julianne
Dwyer, Donovan Brady
Emmons, Emily Ann
Eveleigh, Liam Michael
Francisco, Trevor Ray
Garlic, Rianna Jean
Gasser, Jennifer Nicole
Godici, Braden Dawson
Goodnow, Montana Rose E
Gugino, Angela Leigh
Halliday, Zachary James
Havens, Hannah Elizabeth
Helms, Emma Elisabeth
Herrmann, Emma Rose
Himes, Alyssa Renee
Horning, Jacob Edward
Howe, Jillian Marie
Hoyt, Morgan Marie Belle
Humphrey, Camryn Sandra
Hunt, Grace Bryanna
Hurley, Gillian Maeve
Jackson, Ian Joseph
Johnson, Hope Martina-Desiree
Karl, Nicholas Isaac
Keenan, Morgan Josephine
Keohane, Cora Hope
Kershner, Kevin Patrick
Kincaid, Elizabeth Irena
Klein, Logan Andrew
LaBuz, Elena Danielle
LaVigne, Connor James
Lawton, Madyson Arya
Lee, Madison Elizabeth
Leiser, Connor Marshall
Logsdon, Veronica Lela Faye
Lokay, Lisa Anne
Maciariello, Makaela Rose
Mann, Julia Kelley
Mantor, Hannah Rhea
McAfee, Ryan Christopher
Metzger, Sarah Elizabeth
Meyers, Emma Roxanne
Meyers, Ethan Thomas
Moody, Ella Rose
Moran, Jenna Theresa
Moreau, Alexis Michaela
Naum, Caleb Asa
Neverette, Erin Elizabeth
Newton, Matthew James
Ngumbi, Benjamin Nguta
Nitzke, Paige Marie
O’Hara, Breannan Elizabeth
Padgett, Mary Catherine
Paladino, Vincent Joseph
Pappas, Shelby Marie
Perry Jr., Michael Robert
Potter, Nathan John Thiago
Race, Elora Jade
Reed, Emma Shea
Reichard, Emily Morgan
Remenicky, Griffin James Lake
Rendino, Arissa Lianne
Rhinehardt, Ethan Robert
Rice, Kennedy Anne
Richmond, Leo Joseph
Romano, Collin Michael
Rupert, Lauren Jeannine
Ruzekowicz, Elena Theresa
Scheuer, Lauren Elizabeth
Schlueter, Emily Jean
Schumaker, Derek Timothy
Shaw, Ian Stewart
Shearer, Cheyanne Mackenzie
Shetler, Rachel Annaliese
Simmons, Gage Slater
Smith, Paige Ryan
Sobel, Maryann Lourdes
Sonnacchio, Meghan Ann
Stewart, Karina Nicole
Sweeting, Michael James
Syrell, Sara Elizabeth
Sywulski, Hannah Mae
Szuck, Ian Conrad
Thompson, Jacob Joseph
Thornton, Jocelyn Renee
Toleson, Noah George
Trout, Joshua Mikel
Wells, Ethan Richard
Whitt, Bethanie Lisa Marie
Wines, Collin Jacob
Wolf, Ella Bree
Young, Cibrina Elizabeth
Zakrzeski, Kamille Estelle
12th Grade High Honor Roll
Ames, Claire Francesca
Ash, Evyn Lewis
Barnhart, Brevyn Michael
Bedworth, Michelle Elizabeth
Belden, Terry Warren
Boyce, Cody Michael
Boyko, Claudia Lily
Brunner, Emily Elizabeth
Burtis, Alexander Wesley
Butler, Brian Lawrence
Butts, Damian Anthony
Campbell, Mitchell Lewis
Carpenter, Hannah
Cates, Jared Aaron
Chittenden, Sydney Michelle
Cook, Joseph Anthony
Creamer, Max Douglas
Croft, Jared Nicholas
Cronin, Timothy Sean
Crosby, Travis Alan
Damhuis, Bo Yong
Dattler, Patrick Collin
Davis, Jonathan Michael
Deisz, Brennah Shawn Rose
Demaria, Gabriella Marion
DeYear, Tori Elizabeth
Domachowske, Madison Amaya
Domachowske, Michela Frances
Dougherty, Amelia Gordon
Dykeman, Emilee Jean
Eiffe, Braden David
Ezman, Madison Jade
Fabianek, Kyle Lawrence
Fallows, Emilie Anne Gagnon
Farrell, Allison Kinsley
Ferrante, Peter Lawrence
Finke, Connor Anderson
Fisher, Taylor Jean
Fiske, Bridget Nicole
Fiumano III, Joseph Anthony
Foland, Morgan Marion
Forderkonz, Allison Marie
Foster, Logan Thomas
Franke, Darien Alexander
Fredenburg, Katelyn Joyce
Galarneau, Kylee Renee
Garrow, Sara Helene
Georges, Jessica Lynn
Giblin, Timothy James
Gipe, Carlissa Morgan
Gloude, Gabrielle Elizabeth
Grenga, Alison Elizabeth
Grevelding, Zachary Mitchell
Harrell, Alyssa Faye
Hayes, Skyler Rose
Haywood, Kody
Haywood, Michael Aaron
Heath, Isabella M
Heitmann, Nicholas George
Helbock, Alicia Marie
Herrick, Marihya Amaris
Hunter, Connor Price
Huveldt, Jamie Elizabeth
Isereau, Allyson Lydia
Isereau, Kaylie Jean
Jessie, Tyler Mathew
Johns, Harrison Bradley
Jones, Katelynn Marie
Kemp, Daniel Ryan
Klein, Jeffrey James
Knoke, Louisa
LaCelle, Emma Elizabeth
LaClair, Emily Rose
Landes, Mackenzie M
LeBlond, Kelsey Elizabeth
Lorraine, Kierstin Anne
Lozano, Jared Gonzalo
Mandell, Melina Elizabeth
Martin, Jack Hall
Martin, Steven Joseph
McMullen, Shannon Ellen
Moeller, Alexandria Mae
Monica, William Henry
Moorhead, Kelsey Joanne
Moran, Gabrielle Renee
Moses, Anthony Southerland
Neddo, Jasmine Amelia
Nowack, Courtney Faith
Obrist, Isaac Irving
Obrist, Maxwell John
Palmo, Zachary Erich
Parrotta, John Marshall
Peck, Camron James
Perechov, Emily Anne
Perkins, Alexis Rose
Peters, Gabriel Groman
Podejko, Brooke Marie
Queior, Dimitri Mikal
Radziseski, Kevin Michael
Rice, Michaela Sydney
Roberts, Alexander Charles
Rupracht, Peyton William
Rupracht, Zachary Michael
Ryfun, Gracie Kaite
Schueler, Sebastian Rae
Smith, Alexis L
Solomon, Taylor Danielle
Springer, Cruz Newton
Stadelmann, Dyllan Nicholas
Stark, Kalista Rose
Stevens, Benjamin Daniel
Stringer, Rachael Joanne Lee
Sundet, Cayley Anne
Thompson, Cody John
Thompson, Devin Erayne
Turtura, Delaney Louise Channing
Vantassel-Moffett, Jimi Bones
VanToledo, Charlotte
Varrenti, Zachary Francesco
Wade, Haylee Donna
Warden, Braxton Andrew
Wells, Jarrett David
Williams, Brooke Lynn
Willis, Hannah Beverly
Wiseth, Iliana Marie
Worley, Nevaeh M
Young, Tyler Gene
9th Grade Honor Roll
Ames, Fiona Katherine
Barcomb, Keira Rose
Beardsley, Nicholas Fred
Bemis, Arryssa Mae
Bowman, Michael Jacob
Brady, Ashton James
Brown, Katherine Rose
Chapman, Aidan Robert
Chapman, Ryan Kristopher
Cook, Samantha Lynn
Costello, Alyssa Grace
D’Aoust, Allison Elizabeth
Doane, Kaitlyn Emma
Doyle, Alayna Marie
Fiore, Brianna Elizabeth
Fleischmann Jr., Richard P
Gardner, Dausin Gary
Gipe, Lucas Joseph
Greene, Aidan Robert
Greene, Caleb Edward
Greene, Kiarra Ann
Greene, Tristan Robert
Henderson, Olivia Lynne
Hodge, Lilly Grace
Hollowell, Tucker Brady
Kimpel II, James William
Kulakowski, Christopher Martin
LaCelle, Cailynn Brianne
Lacey, Cullen Patrick
Lamb, Sabrina Grace
Lohm, Andrew Martin
Maciariello, Alexander Jeffrey
Maher, Sophie Jane
McAllister, Kyle James
McQuaid, Eric William Jerome
McVeen, Samantha Rose
McVeen, Sarah Breanne
Moody, Ethanael James Lee
Padgett, Jude Christopher
Paskell, Autum Faith
Paul, Cindy Marie
Post, Elijah John
Pownall, Cameron John
Richmond, Troy Christopher
Rumo, Kenson D
Schnauder, Eva Marie
Schwartz, Makayla Anne
Shorney, Kayla Rhyan
Stringer, Noah James Henry
Tumbry, Matthew Thomas
VanMarter, Bradley Alan
Ward, Joseph Richard
Wheeler, Joseph Richard
Wines, Abigail Elizabeth
Wines, Bailey Rose
Young, Madysen Helene
Zmudosky, Michaela Alexis
10th Grade Honor Roll
Baker, Taylor John
Biela, Drucilla Lin
Black, Kiara Marie
Bristol, Angelina Marie
Broadwell, Rylee Ann
Brown, Mason Christopher
Capstraw, CourtneyRae Robin
Cardenas, Alyssa Maria
Caskinette, Floyd Jessie James
Dixon, Owen Timothy
Galvagno Jr., Robert Francis
Glahn II, James Edward
Gosson, Spencer Nicholas
Hamacher, Emily Nichole
Hanna, Shane A
Hilton, Caitlynn Alizabeth
Hoyt, Savannah Rae-Ann
Koagel, Bryce W
Lamb, Sophia Rose
Lederer, Carolyn Grace
Lee, Emma Kristine
Leon, Aleah Marie
Lewke, Alexandra Jo
Lisi, Olivia Grace
Lister, Colin Joseph
Longley, Tyler Allan
Maglione Jr., David Paul
Maher, Emma Grace
McVeen, Olivia Nicole
Mitchell, Megan Sue
Nicholas, Rayelle Jean
Nystrom, Jakob Michael
Obey, Daisy Jane
Proud, Alexis Morgan
Pulis, Kilee Jean
Reilly, Brooke Anne
Rio, Maeve Abigail
VanMarter, Domanic Aden
Vaughan, Aaron Patrick
Vossler, Noah Jacob
Waldau, JohnCadin Weston
Webb, Jason Willson
Weed II, Brian Thomas
Winiarski, Brandon Magtoto
Wolf, Sarah Marie
11th Grade Honor Roll
Allen, Charles S
Bronson, Samantha Rae
Brown, Madison Rene
Carroll, Laura Lynnbeth
Clasen, Nicole Lyn
Cooney, Adam Thomas
Costello, Emilia Lee
DeCheck, Kaylee Ann
Dingle, Avryel Persia
Everett, Joseph Michael
Fencil, Jeanna Rose-Marie
Fields, Brianna Marie
Gilmore, Emily M
Gingrow, Jeffrey Curtis Christopher
Guarasce, Zachary John-Robert
Hamacher, Keirstyn Gail
Hastings, Kirstyn Leigh
Hatem, Jacob Michael
Herzog, Morgan E
Hite, William Mason
Hogan Jr., John Louis
Hohm, Jazmine Heavenly
Hyndman, Jenna Elizabeth
Insogna, Lauren M
Kisselstein, Jordyn Marie
Krause, Ashleigh Marie
Kringer, Caylee Nicole
Ladd, Richard Raymond
Leach, Taryn Catherine
Lyboult, Emilie Rose
Manning, Cali Lyn
May, Makaila Nicole
Merrill, George Dominick
Moran, Jacob Thomas
Morey Jr., Jeremy Paul
Nowack, Madeline Jayne
Page, Nicholas Ray
Penrod, Elise Marie
Prosser, Josiah Zane
Radley, Brandon Harold Otis
Ransom, Morgan Emily
Rogers, Martin James Edward
Shetler, Nicholas James
Spier, Jacob Todd
Szuck, Jacob Robert
Tennant, Jessalyn Sue
Thomas, Tiara Ann
Trevett, Leah Marie
VanTassel, Emma Grace
Veley, Alan Morris
West, Hailey Rose
Westfall, Ethan Carter
White, Ayden James
Widowski, Wyatt Charles
Wines, Olivia Nia Jade
Wolfanger, Crystal M
Yiatras, Jonathan Christopher
12th Grade Honor Roll
Ackley, Victoria Dale
Barcza, Dylon Scott
Barker, Zackery Paul
Baughman, Duncan Drake
Bliss, Nathaniel Xavier
Bourgeois, Wyatt Payton
Bowles, Anthony T.
Boyke, Dominick Paul
Bullock, Nicholas Robert
Collins, Elizabeth Ann
Countryman, Jenna Eve
Deuel, Victoria Amanda
Dippold, Zachary Robert
Dykeman, Ashlee Anne
Epolito, Anthony Vincent
Fields, Carlie
Floyd, Kayawnna Elizabeth
Forte, Aaron Anthony
Fortino, Darrick Daniel
Geesaman, Isaac Christopher
Gollinger, Kaden William
Guernsey, Jordan Marie
Harmer, Lexys Marie
Hilton, Marissa Taylor
Howard, Emily Elizabeth
Keys, Dylan David
Kimpel, Angelina Paige
Kulakowski, Brandon John
Kuznia, Olivia Marie
Lamb, Samantha Jay
Luedemann, Brandon Lee
Malone, Alexander Paul
Mantor, Arian Elliot
Marlow, LeeAnn Margaret
McAllister, Ryan Francis
Murray, Meghan Jane
Padgett, Kolbe Michael
Pangburn, Shannon Elizabeth
Petitto, Isabella Jean
Picciott, Connor James
Pugliese, Tricia Amor
Quig, Alexander Christopher
Recuparo, Ariana Mae
Rothrum, Kirk Chester
Schreffler, Briana Rose
Schulz, Krista Josephine
Speller, Georgia Marie
Sterzel, Samuel Gordon
Stropp, Shane Eriksen
Tunis, Anna Catherine
Volpi, Bernard W
Walton, Adam Joseph
Webb, Patrick Joseph
Wells, Makenzie Jo
Woods, Corey Micheal
Wurster, Alex M
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