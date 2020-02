Bodley Releases Second Marking Period Honors

FULTON – Hundreds of G. Ray Bodley High School students were recently recognized because they achieved honor roll or high honor roll status for the second marking period of the 2019-2020 school year.

High honor roll status was awarded to students who achieved a cumulative grade point average of 89.5 or higher, while honor roll status was awarded to students with a cumulative grade point average between 84.5 and 89.4.

Freshmen who achieved honor roll status include: Jarret Austin, Troy Baker, Simon Bradshaw, Kalib Bruska, John Jack Bryant, Jordan Cavalier, Colton Chapman, Carlee Chappell, Aidan Collins-Wheeler, Yoni Domingo Jimenez, Cassidy Duso, Travis Fyffe, Lilliana Galletta, Ashley Garbutt, Linda Hartmann, Madison Hotchkiss, Nathan Jackowski, Taylor Jodway, Caitlin Johnson, Samuel Kimball, Aiyana Kolb-Kee, Daniel Ligoci, Brenda Longok, Jocelyn Loomis, Kaeli McCarthy, Tyler Mills, Konner Moody, Royce Painter, Camilla Piano, Sydney Sachel, Maddison Schlosser, Caitlyn Searor, Ryan Smith, Carter VanBuren, Zavier VanBuren, Meadow Waterhouse and Sean Wright.

Students in 10th grade who earned honor roll status are: Jose Aguilar, Alexa Bell, Zackery Bennett, Marissa Bowering, Alicia Collett, Darrin Crowson, Olivia Cunningham, Aeryn Digby, Mikayla Fancett, Mason Firenze, Matthew Firenze, Seth Godfrey, Emma Green, Annyka Halligan, Jessica Herlowski, Jaxson Jodway, Malerie LaBarge-Amos, Cody Lawton, Ethan Locastro, Kaden Marsh, Gianna Mastro, Matthew McCarty, MaKenzie Miner, Ryan Nichols, Sydney Osborn, Madison Palmer, Jasmyne Perry, Courtney Pierce, Reese Pierce, Kaden Reynnells, Naomi Roberts, Olivia Saunderson, Maria Schlosser, Destiny Stott, Riley Thompson, Emily Treneer, Dylan Waldron and Trey White.

Honor roll status also was awarded to the following juniors: Kaley Allen, Kyra Baker, Nicholas Belrad, Crystal Boland, Trinity Brownrigg, Daniel Buck, Cuinn Burlingham, Darly Cardona Mendez, Sennayeawauss Clinard, Anastasia Colson-Warthen, Lori Daino, Braeden Dempsey, Evan Detor, Alexander Dillingham, Kimberly Eggleton, Mitchell Foster, Sarah Gigliotti, Joseph Gray, Brandon Grow, Brayden Hartman, Victoria Haynes, Sebastien Honeywell, Noah Horning, Zander Huebner, Brasen Jodway, Aiden Longley, Elizabeth McDermott, Jadyn McDougall, Cody Metcalf, Nicholas Miceli, Noah Miner, Janna Moody, Abigail Pawlewicz, Rodolfo Ramirez Vasquez, Brandy Recore, Autumn Schneider, Owen Sheldon, Tiffany Sidmore, Emily Stacey, Cameron Stuart, Ian Summerville, Cole Sweeney, Nicole Tysco, Bailey Welling, Collin Wells, Joseph White and Allyson Wornick.

Seniors who were named to the honor roll include: Camran Andreotta, Conner Billings, Breahna Boots, April Cardenas, Domenic Dashnau, Alexander Dedich, Login Dingman, Donald Dunham, Michael Farley, Sean Flynn, Zachary Furlong, Collin Fyffe, Corey Holden, Kyle Hotaling, Brayden Howard, Samantha Humphrey, Michael Janaro, Hailey LaClaire, Emmah Lamb, Kolton Lewis, Emma Long, Alexis Loomis, Richard Murtaugh III, Allie Nichols, Jacob Shatrau, William Stoutenger, Tanner Vant, Andru Walts and Angel Wilber.

Meanwhile, high honor roll status was awarded to the following seniors: Ethan Abelgore, Annaliese Archer, Nathaniel Archer, Rebecca Bailey, Alexis Barth, Brittney Baum, Autumn Beechner, Lyle Beeman, Mackenzie Birdsell, Alexander Blaine, Taylor Bonoffski, Carina Carvey, Samuel Cary, Harry Chen, Patrice Clary, Dawson Curtis, Vita Marie Dean, Bernadette DeMott, Julie Duval, Destinee Eggleston, Dominic Fischel, Cole French, Anthony Galletta, Camrin Galvin, Nolan Gardenier, Ryan Gerth, Madison Gilmore, Seth Grimshaw, Heidie Hall, Trevor Hartle-Knapp, Roy Harvey-Studer Jr., Laura Hayden, Chloe Hurlbut, Jessica Hyman, Ashley Jackson, Katlyn Jones, Breanna Kimber, Alyssa Kurak, Kayleigh LaBeef, Sydney Lawson, Jadon Lee, Alexis Lighthall, Travis Loomis, Faith Mazzaroppi, Brayden McGraw, Alicia Merritt, Macy Middleton, Adonis Morales Marroquin, Ysaline Navet, Leah O’Hanlon, Chyanne Okoniewski, Tory Paro, Nicholas Parrish, Madison Pepper, Katelyn Perkins, Samantha Perkins, Paige Pierce, Emily Porter Mandee Price, Devanee Sabin, Hayden Sachel, Anna-Carole Samson, Devon Seale, Cassandra Seaton, Kelsey Simon, Andrew Smith, Joshua Sokolic, Jacob Summerville, Caleb Trepasso, Nevaeh Tucker, Gage VanHorn, Kira Whitehead, Ronde Wood and Marcus Wornick.

High honor roll also was awarded to the following juniors: Dominic Abbott, Justin Atwater, Anthony Bennett, Phoebe Blair, Sidney Bradshaw, Jack Broderick, Julia Brown, Olivia Bush, Brandi Carr, Bryce Carroll, Ethan Caruana, Corinne Clarke, Dylan Cooper, David Cordone Jr., Caleb Dahar, Kadin Davis, Benjamin Demars, Chloe Devendorf, Reid Devendorf, Aryona DiGregorio, Mitchell Donaldson, Donovan Duell, Lilly Dumas, Zachary Eggleton, Niya Emmons, Anthony Epolito, Grace Esposito, Jasmine Fauler, Malie Follet, Olivia Forsyth, Katie Galletta, Skyler Gibson, Lauren Goss, Emily Grant, Brandon Hacic, Jacob Hahn, Lily Haines, Kyleigh Halligan, Olivia Hawthorne, Ella Henderson, Ella Hicks, Jacob Holmes, Haley Hotchkiss, Kaylee Hutchins, Tanner Jones, Leah Kingsbury, Makayla Kitts, Jessica LaPage, Yuxiang Li, Brooke Lincoln, Kaleb Loosen, Anthony Lucas, Emily Mackey, Ryan Markarian, Griffin Marriner, Samuel May, Noelle McDougall, Samantha McRae, Hope Mirabito, Nicholas Moshier, Brianna Murtaugh Devon Nicholson, Alexa Patterson, Jaden Patterson, Jaidyn Perry, Erin Phillips, RoseMarie Pitcher, Sean Prock, Dylan Ray, Wilder Reyes Ramos, Jacob Rheaume, Rachel Sharkey, Emma Shaw, Abagail Sheffield, Emily Sohoski, Autumn Stoltz, Victoria Stoutenger, Michael Strong, Natalie Summerville, Sa muel Thompson, Gabriella Tomarchio, Mackenzie Treneer, Wesley VanBuren, Julieanna Vasquez Heaney, Emma Weaver, Macaila Webber, Jesse Weber, Brenna Wells, Hannah Woodard, Akeyva Wright, Alena Wright and Brady Zych.

Sophomores who earned high honor roll status include: Quinn Backenstross, Courtney Bednarz, Ian Blaine, Claire Broderick, Isabella Cary, Kelsey Caza, Madison Clark, Kaitlin Clingerman, Mackenzie Coant, Noah Cordone, Shawn Cornell, Caleb Crandall, Dylan Diefenbacher, Jonathan Dingman, Megan Flint, Madison Flood, Ashton Gates, Lydia Gigliotti, Maya Gugula, Quinn Halstead, Jaden Harrington, Dalton Hines, Alexis Ingersoll, Mary Jerred, Paige Kingsley, Tyler LaDue, Meilin Lamanna, Reagan LaPage, Kayla Leach, Joann LeVea, Abigail Mainville, Madison Majeski, Rebekah Manwaring, Hannah Marvin, Lydia Mirabito, Mary Jane Mullaney, Lucas Nelson, Sarah Nichols, Channing Noel, Kieran O’Hanlon, De’Nayah Orr, Jolie Painter, Grace Porter, Jeremy Sawyer, Nicolas Schremp, Savannah Sellin, Allison Standish, Rebecca Stone, Charles Stoutenger, Christina Tallents, Lyndsey Warner, Cameron Waugh and Aidehn Welling.

Freshmen who achieved high honor roll status are: Megan Acker, Madison Baum, Izabella Bogardus, Ryan Carroll, Sabrina Carvey, Teddy Clayton Jr., Sam Cotton, Alexander Crisafulli, Walter Crofoot Jr., Madelyn Delano, Ava Demars, Ethan Demars, Gracie Dempsey, Braeden DePoint, Mariflor Diaz-Perez, Rileigh Drake, Matthew Duell, Alexis Durval, Tanner Emmons, Meghan Galvin, Katelyn Hartman, Kelly Hayden, Adon Heaney, Trevor Hendrickson, Hailey Hoyt, Ashley Huller, Rhyle Humphrey, Cory Hyman, Amber Jackson, Myah Jones, Riley Kempston, Paige Kreinheder, Rose LaDue, Mali Lamanna, Miranda Laws, Chasity-Mari LeClair, Sutter Lewin, Emma Longley, Reagan Lunn, Riley Lunn, Danielle Mackey, Harper McClave, Kayla McCraith, Kyra Merritt, Olivia Metcalf, Trae Mitchell, Samantha Moon, Iz Moxley, Bryce Noel, Connor Nugent, William Patterson V, Alexis Pettit, Jack Phillips, Addison Pickard, Bryce Rogers, Leah Rowlee, Dykel Ruscitto, Emily Seale, Nicholas Shaw, Callum Smith, Brodie Snyder, Ryley Spilman, Ralph Stacy III, Elle Stafford, Shayla Sykes, Caitlin Todt, Elijah Turner, Laura-Anne Vayo, Ethan Weaver, Joseph Wilcox and Joshua Wilcox.

Share this:

Tweet

Email

Print



Like this: Like Loading...