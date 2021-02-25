FULTON – The following Fulton Junior High School students have earned either honor roll or high honor roll during the second quarter of the academic year.
Savannah Allen, Jack Amidon, Logan Bean, Paige Bort, Sophie Burtis, Belladeonna Calkins, Aven Castellano, Dilyn Caza, Ethan Clark, Saige Conger, Holly Cornell, Alan Craig, Ayden Cusic, Brianna DeGonzaque, Katharine Demars, Veronica Demperio, Jordan Devendorf, Kody Doran, Ada Dumouchel, Kayden Edick, Ian Fagan, Jared Gardenier, Grace Gilles, Nikolas Grant, Julian Graziano, Casandra Guillaume, Alkasim Harbi, Myleigh Hayward, Olivia Hendrickson, Michael Holmes, Madison Hood, Marleah Hudson, Amelia Hughes, Emma Hutchinson, Morgan Ingison, Brayden Ippolito, Mitchell Jacobs, Brady Jacobson, Aiden King, Mason Kinney, Grace Kitts, Brady Klinkowsky, Madalyn LaBeef, Braeden LaDue, Aden Lavallee, Skylar Litchison, Lylah Lukowski, Allison Mainville, Mya McCarthy, Denzil McCarty-Castillo, Angus McClave, Zackery McDougall, Eva-Mae Meeker, Annalee Mitchell, Claire Murray, Olivia Nesbitt, Finley Nye, Nathaniel Osborne, Kiernan Percival, Lucas Pike, Sabastian Rojas, Camren Rothrock, Conner Rowe, Isabella Salotto, Thomas Scanlon, Maxwell Scipione, Cali Shaw, Chace Shepard, Olivia Skilinskis, Addison Smith, Emma Spaulding, Chase Spohn, Jason Stevenson Jr., Riley Stoutenger, Vardon Taplin IV, Penelope Taylor, Owen Tice, Caleb Turner, Aliana Vazquez, Alaina Vescio, Madeline Viscome, Armando Vosseller, Brady Wagner, Colby Weaver, Mason Wendt, Benjamin Wilson