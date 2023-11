OCC Announces Student Honorees For Spring 2021

SYRACUSE, NY – Onondaga Community College today announced its list of student honorees for the spring 2021 semester.

President’s List members earned a grade point average between 3.70 and 4.0. Provost’s List honorees earned a grade point average between 3.40 and 3.69. Attached are word documents with President’s and Provost’s List honorees sorted alphabetically by the community they reside in.

The fall 2021 semester begins Monday, August 30. The College’s Board of Trustees voted to freeze tuition and fees for the upcoming school year. In the fall, tuition will remain $2,545 per semester for full-time students and $212 per credit hour for part-time students.

Onondaga Community College President’s List

Spring 2021 Semester – Grade Point Average between 3.70 and 4.0

Altmar

Carlos Gabriel Calanoc

Auburn

Sarah Aldrich

Kathryn Conner

Zachary Fabrize

Morgan Isgar

Hadassah Johnson

Elizabeth Meek

Angela Panas

Meghan Smith

Amanda Trousdale

Baldwinsville

Aaron Andrukat

Shannon Arthur

Jacob Bano

Allison Battles

Jessica Beneway

Allison Boisey

Emmie Cooper

Marissa DiCastro

Jeremy DIckinson

Jonathan Dickinson

Abbey Doerger

Griffin Dukat

Nathalie Erwin

Jacqueline Gayle

Catherine Griffo

Diana Hahn

Claudia Hart

Debbi Heller

Patricia Hemmerlein

Jacob Hess

Alexandra Jenkins

Irina Jerrett

Andrew Knowlden

Hannah Limpias

Madison Manning

Nathan Moses

Rhiannon Parker

MacKenzie Polzin

Noelle Rockwood

Tiffany Roughton

Baldwinsville (continued)

Ella Rundberg

Riley Shannon

Yuliya Semen

Maxwell Sheer

Lauren Staso

Alexis Thomas

Gianna Togias

Dylan Treasure

Margaret Weigand

Connor Williams

Hope Williams

Batavia

Jacob Humes

Bernhards Bay

Morgan Hoyt

Blossvale

Emily Pitoniak

Brest, France

Arthur Olifant

Brewerton

Zachary Colozzi

Cody Danielewicz

Diane Day

Chalea Jones

Mary Magill

Justin Schafer

Alexis Wolfe

Bridgeport

Mary Grace DePalma

Linda Janes

Liliana Lora-Matos

Brooklyn

Richard Ellis

Erica Jones

Christina Massey

Camillus

Marissa Balduzzi

Katherine Bartlett

Sarah Bradley

Camillus (continued)

Sophie Buza

Danial Cacchione

Cassidi Callaghan

Julia Colabufo

Connor Cushman

Samantha Eades

Hannah Hill

Maxwell Hahn

Ella Hawkins

Vladimir Kozak

Maxwell Kruth

Nathan Leanna

Brendan Mavretish

Gina Neri

Sean O’Brien

Joseph Romano

Germaine Samezard

Lauren Searle

Wendy Spiddle

Destinee Taylor-Jeankins

Jacquelina Vigliotti

Zachary Weiler

Canastota

Devin Denney

Rosa Galavotti

Joseph Pistello

Tammy Scaramuzzino

Carnaxide, Portugal

Diogo Jorge

Carmel

Bernadette Stevenson

Carthage

Meghan Britton

Cazenovia

Jordan Dunham

Sarah Kelchner

Central Square

Esther Lindsay

Deann Rodford

Erica Sims

Chittenango

Anna Blaszkow

Hannah Brown

Meri Ellion Magsino

Kiara Waite

Cicero

Santino Alcaras

Chelsea Browne-Butler

Leia Burton

John Catania

Rasha Dawoud

Nathan Geloff

Emma Goldthwait

Natalie Haberek

Stanley Keller

Sophie Kuryla

Blake Lonergan

Noah Meldrum

Lucia Montecalvo

Philip Smith

Viktoriia Tereshchuk

Angela Tillapaugh

Cincinnati

Eric Bohenek

Clay

Jeffrey Agosh

Karrar Alkaraawi

Joshua Calaprico

Alexandria Case

Firdaus El-Kortas

Nathan Fiamura

Connor Fry

Brandon Haynes

Brandon Kenyon

Uma Mukhiya

Anne Pandian

Emily Potts

Mandeep Shergill

Chasity Soliman

Nicholas Sweet

Alexis Wurster

Cleveland

Matthew Lummis

Catherine Murray

Constantia

Faith Johnson

Brooke Kellison

Joseph Scilingo

Dylan Stadelmann

Copenhagen

Brandon Phelps

Corning

Courtney Lewis

Cumberland, MA

Stephen Dugas

Dewitt

Kai Gesek

Dryden

Rachel Takach

East Patchogue

Kyle Goff

East Syracuse

Sevenich Abdullayev

Anne Bascom

Michael Beamish

Colin Burke

Jenna Cerlanek

Joseph Logiudice

Matthew McCarthy

Sierra Newton

Kevin Post

Taylore Rigle

Morgan Ruggeri

Gabrielle Schug

Brendan Seburn

Amina Smajic

Isabela Talarico

Stacie Wall

Shay Warren

Nikki Winslow

Alyssa Beth Woodruff

Elbridge

Laura Alcock

Kevin Mead

Gabrielle Skotniski

Elmira

Kelsey Greene

Fabius

Ashley Osborn

Fayetteville

Ashley Crescenti

Anthony Defeo

Michael Flanagan

Emma Galletta

Timothy Ginochetti

Daniel Grainger

Robert Hey

Isabel Luke

Edward Moses

Yash Patel

Jacek Polak

Harika Sarimurat

Dan Shimshon

Katherine Steele

Penny Wang

Li Zhou

Fredonia

Kelsey Martinez

Fulton

Bryan Byrns

Jordyn Stone

Noah Walter

Glen Spey

Dylan Wong

Hagersville, Ontario

Keelyn Martin

Hannibal

Aero Griffin

Daniel Griffin

Dillon Plantz

Henrietta

Riley Zeafla

Hudson Falls

Cristie Carbona-Cole

Jamesville

John Baker

Amy Correia

Tarek El-Zammar

Julia Gnade

Isabella Impellizzeri

Casey McFadden

William Purcell

Maria Reinking

Alexis Riccardo

Kathleen Sullivan

Kingston

Amanda Arbiter

Kirkville

Destiny Douglas

Katie Houle

Lillian Ingalls

LaFayette

Allison Carroll

Collin Dix

Isaac Donath

Halle Erwin

Lashiva Gonnella-Sigworth

Amy Johnson

Victoria Kostiv

Renee Piticaru

Lindsay, Ontario

John Dwyer

Lisle

Jenna Froio

Liverpool

Jagger Alberici

Carlee Allen

Benjamin Amrod

Sebastian Backer

Sierra Bailey

Liverpool (continued)

Benjamin Baker

Jordan Barbato

Olivia Bell

Nathan Bonk

MacKenzie Bragan

Briana Braley

Brandon Bray

Natalia Brennan

Bryson Byrnes

Carmen Canterino

Lauren Cerrone

Camryn Corbett

Sarah Davis

Natalie Dellavella

Sarah Dodd

Bibi Marwa Dost

Haley Dukat

Oakley Elizabeth

Alexia Esposito

Samantha Farrell

Taylor Farrell

Adriana Fernandez

Brooke Funnell

Sophia Giacona

Andrew Gill

Elijah Graham

Victoria Hagan

John Hayes

Shane Hazelmyer

Sophie Hogan

Ilyssa Hollenbeck

Qasim Jackson

Maia Jaquin

Imoni Jenkins

Momoko Johnston

Joshua Jones

Sunday Joshua

Jeremy Knapp

Jacquelene Kritzer

Wyatt Kyle

Quang Le

Man Yu Lee

Alanson Loomis

Grace Mabi

Cara Mathews

Kimberly Mekeel

Tracey Milazzo

Liverpool (continued)

Jacob Miller

Angie Minikhiem

Janay Moguel

Carmen Natal

Robert Newman

Tong Nguyen

Riley Norris

Mary Patrick

Danielle Pozzi

Michael Riehl

Hannah Robles

Evelyn Rogers

Spencer Rosen

Salim Saba

Leah Sawyer

Gina Segreti

Saurav Sharma

Michelle Slowik

Nelya Sorochak

Cara Sparks

Chloie Spraker

Gabrielle Stephens

Jessica Stockham

Parfait Tshimanga

Kristina Valentino

Adam Van Pelt

Nicole Welch

Raegen White

Gabrielle Williamson

Lowville

Martha Roes

Mallory

Sierra Lobello

Manlius

Leslie Amato

Hattice Baysal

Jordan Bulger

Alexandra Cardona-Morales

Lidia Fallis

Mary Hartzeim

Skyler Haun

Sean Herlihy

Christopher Licitra

Abigail Maring

Manlius (continued)

Kathryn Patrick

Shannon Puro

Ashleigh Roe

Ashley Shafer

Matthew Teta

Claire Weinheimer

Mansfield

Ariane Rouffignac

Marcellus

Corinne Bandera

Luke Bunner

Emily Durand

Chloe Francis

Deanna Gannon

Catherine Hadden

Elizabeth Hammerschmidt

Kevin Huss

Rachel Kaufman

Stephen Matro

Hailey O’Mara

Kimberly Myers

Meghan Neary

Ana Phillips

Audrey Plogman

Allison Solan

Jacob Tucker

Marietta

Carly Bastedo

Roy Converse

Brogan Donovan

Rebecca Grinnell

Megan Heath

Shane Manthey

Massena

Meghan Lambert

Mattydale

Dominic Geiss

Mayville

Bridgette Akin

Memphis

Rachel Brown

Ashlee Cunningham

Hannah Fichter

Madeline Green

Daniel Jorolemon

Christopher Vecchiarelli

Mineola

Sandra Mosca

Minoa

Joshua Gilkey

Mississauga, Ontario

Blake MacMillan

Moravia

Madison Hanford

Nedrow

Zahara Almaliki

Lauren Lyons

New Woodstock

Beth Ann Skelly-Kempf

New York City

Jan Gilman

North Syracuse

Gabriela Basla

Elizabeth Bodnar

Steven D’Alonzo

Alexandra Dietrich

Abigail Ellis

Victoria Fire

Lian Huynh

Alexandra Jacob

Ryan Kreuzer

Shawn Krol

Brenden Kruger

Annabelle Larobardiere

Allison Logue

Michael Malstrom

Rachel Mazur

Jessica McNally

Giavanna Merola

North Syracuse (continued)

Mckenzie O’Hara

Tabatha Polkinghorne

Breanna Rigney

Connie Taylor

Samantha Turner

Alexander Vamvakias

Jack Wilcox

Tyler Williamson

Elizabeth Wool

Norwalk

Olivia Uzwiak

Oneida

Isabella Barry

Jose Hernandez

Oriskany

Brandon Reid

Oswego

Liam Brown

Cooper Dawson

Anthony Harter

Shannon McCann

Amy Pauldine

Adrian Wilson

Parish

Carlton Alder

Amelia Auringer

Lilly Sweeney

Kathryn Trumble

Jennifer Wells

Pasadena, CA

Jan-Michael Marshall

Pennellville

Tammy Pzydrowski

Phoenix

Gretchen Reeves

Edward Zellar

Pompey

Charlette Morrow

Port Byron

Theresa Henry

Pulaski

Kayla Arzie

Ethan Facey

Rhyana Kveton

Rexford

Matthew Stucchi

Richfield Springs

Orlando Gulley

Rochester

Tucker Burke

Addison McGarrity

Rome

Sydney Lelan

Scio

Leila Lajoie

Scotia

Lillian Miller

Seoul, South Korea

Jung-Hyun Joshua Ahn

Skaneateles

Alexander Aureden

Channa Barnes

Christina Ciaccio

Zoe Franciamone

Hunter Nitsch

Lily Simmons

Kyle Weldon

Solvay

Fahmi Alnuaimi

Thomas Barrack

Theodore Bartlett

Michael Pellizzari

Marissa Ramos

Spencer

Kathleen Byrne

Sterling

Andrew Blodgett

Noah Kuc

Syracuse

Arub Abedrabbaa

Tarek Abakar

Alaa Abyadh

Indu Acharya

Yara Alamir

Hisham Ali

Hana Althour

Miguel Jose Amado Fernandes

Dima Amiri

Roben Awi

Lisa Babiarz

Nathaniel Baker

Lavaughn Banks

Dominick Barbuto

Benito Barrera

Sabine Batista

Logan Battaglia

Joseph Bianchi

Amelia Bittel

Ryan Boland

Meghan Bowers

Lateisha Brandon

Helene Brophy

Cameron Brown

Connor Burkhart

Rylee Button

Matthew Cabiles

Abigail Calabria

Daniel Calabria

Eric Casey

Tyler’Rose Chavis

Juliana Chowdhury

Ramona Clark

Donovan Collins

Daniel Conover

Clara Council

Jamie Countryman

Mary-Grennan Cottet

Katherin Cridland

Virginia Crouse

Kyle Cummins

Stephanie Danas

Noah Dematties

Syracuse (continued)

Sophia Derrick

Jovan Diaz

Vincenzia Diglio

Jamie Dillman

Rehan Din

Ryan Doucette

Fantasia Dunton

Luyen Duong

Carolyn Durkee

Kathryn Evans

Rhiannon Evans

Ethan Ewers

David Faes

Chantelle Felder

Katherine Feraco

Analysse Fiato

Eric Flores

MacKenzie Foster

Angela Fuchs

Yanet Gainza Martinez

Mengyang Gao

Dimitar Gjorgievski

Jasper Gneiting

Victoria Gomez

Amira Grabovica

Phineous Graham

Valeria Gray

Abigail Grimes

Shauna Guarasce

Jazzmin Harris

Thao Ho

Aric Hoang

Susan Hodell

Sheriffe Holness

Jing Yi Huang

Myles Hudson

Ngoc Huynh

Abdulwahed Idrees

Tristan Jarvi

Brianna Jet

Abednego Johnson

Kristin Kadaji

Mikaela Kaminski

Mattan Kelchner

James Kellogg

Daniel Kelly

Nygelique Kelly

Syracuse (continued)

Quinn Kelly

Riley Kiteveles

Mallory Kovacs

Andreia Krantz

Johan Krantz

Savannah Lachance

Francesca Larobrardiere

Mark Lestrange

Oksana Levkov

Ty Lisi

Rosaria Loperfido

Connor Lynch

Carlos McArthur Jr.

Alice Mahoney

Sonya Manos

Nicholas Marino

Tevin Martin

Nanette Massarotti

Wilo Matan

Kathleen Mathewson

Nicholas Matott

Erik Mattox

Amy McCloskey

Britney Mendoza Olvera

Ahlem Mobaraz

Erika Money

Emily Monroe

Mayori Morales

Rainey Morgan

Rowan Morgan

Brooke Mossow

Helena Motieram

Everine Mukeshimana

Hunter Murray

Clara Neville

Anna Nguyen

Lam Thanh Thanh Nguyen

Thi Bich Nguyen

Julie Nicholson

Rosemarie Nicita

Shannon Nolan

Kylie Nowicki

Maria Obi

Malissa O’Connor

Timothy Okhman

Christian Oliveira

Victoria Oselmo

Syracuse (continued)

Zachary Owens

Meredith Page

Mary Palma

Aleena Parakkal

Heather Patrick

Christa Perrine

Jenasia Peterson

Ian Prebish

Anthony Quinn

Marieta Perez Rondon

Cong Du Phan

Charles Price

Meghan Puddington

Vladyslava Putintseva

Sameer Qaraghuli

Tatum Quackenbush

Si Po Ra

Asmita Rai

Michaelena Raymond

Olivia Restey

Nico Rey

Kaley Richmond

Toan Riley Burton

Noemi Rodriguez

Katelynn Rogala

Keliachys Roman

Sharanllely Echevarria Rosado

Alyssa Rose

Christian Rossi

John Roth

Gia Rowan

Caleb Roy

Solomon Royal

Ivana Sakota

Michael Sakran

Gabriel Sams

Fancisco Sanabria

Joseph Seeber

Tatiana Sheppard

Meghan Silvia

Cheyenne Sinchico

Noah Singh

Sadiq Sirat

Kylea Skinner

Allen Smith

Frelissa Smith

Stacey Snider

Syracuse (continued)

Julia Soper

Emily Squadrito

Kyle Stack

Lukas Stasyuk

Allison Stefanovich

Elisha Strachan

Olin Stratton

Kayla Sturgeon

Brendan Sullivan

James Taggart

Rya Taylor

Naarah Terry

Kwonmuang Thanthima

Julianne Thomas

Hannah Tobin

Samantha Tone

Gisele Uwase

Katherine Vaughan

Samantha Varley

Antonia Vilardo

Tiana Vo

Danny Vu

Rebekah Wade

Celeste Wagner

Rebekah Waldo

Matthew Warner

Alissa Welsh

Kiana Williams

Randolph Williams

Valeriy Yatsula

Leila Yazdaninasab

Jennie Young

Maria Yumagulova

Abdirezak Yusuf

Umelkayer Yusuf

Lisa Zheng

Tully

Jack Mohat

Lindsay Moore

Amanda Negley

Samuel Smid

Emily Teeter

Vernon

Taylor Finch

Warners

Fatima Abraham

Melissa Bakowski

Allison DeJoy

Emily Dejoy

Yana Grebenevich

Nina Kishova

Jenna Masello

Isabella McShane

Alexander Petty

Christiana Scott

Warri, Nigeria

Oghenerukevwe Fadar Otite

Warwick, RI

Kelley Menendez

Watertown

Ashanti Capers

Kendra Slating

Weedsport

Rebecca Wingood

West Monroe

Roxanne Bowles

Jessica Cooper

Jordan Wilson

Weston, VT

Ryan Merrow

Willard

Alex Beavers

Williamson

Lucas Jackson

Woodridge

Linette Margosiak

Onondaga Community College Provost’s List

Spring 2021 Semester – Grade Point Average between 3.40 and 3.69

Albany

Shavonte Daley

Auburn

Hunter Bort

Lilyana Crimi

Casey Derby

John Keba

Elizabeth Lynn

Jennifer Lynn

Thomas Moskal

Kendall Shaw

Anastasia Stankus

Madison Stevens

Baldwinsville

Kimberly Benton

Christina Cox

Hope Defazio

Haley Dickinson

Haley Doerger

Danielle Foot

Nolan Hemmes

Gabrielle Hood

Iryna Hret

Margaret Hurd

Madison Jordan

Jazlyn Lorenzo

Collin Moses

Colin O’Reilly

Meredith Perine

Aiden Pyle

Olivia Richards

Faith Scheemaker

Stacy Sickler

Jacqueline Smith

James Strain-Gagnon

Alexie Sullivan

Ezrielle Tetu

James Walsh

Brandon Wright

Olena Yakymiv

Bernhards Bay

Samantha Kellogg

Brewerton

Jordan Calhoun

Brian Craig

Cameron Nichols

Bridgeport

Sarah Foley

Tyler Fornito

Cassidy Kelly

Bronx

Makayla Bauza

Camillus

Zainab Al Samerraie

James Anderson

Jacob Bosak

Paige Coulter

Owen Cross

Victoria Hernandez

Connor Macko

MacKenzie Nish

Kelly Ostrowski

Robert Pankow

Kimberly Prosonic

Avery Rydelek

Thomas Schrank

Ariel Thornton-Morales

Canastota

Ethan Dehaan

Marycathryn McClure

Cato

Sarah Perez

Cayuga

Theresa Thurston

Cazenovia

Patrick Awald

Olivia Buyea

Alyssa Frantz

Aaron Thomson

Center Valley, PA

Ahmed Durrani

Central Square

Maiya Fiumara

Justin Giamartino

Melissa Grennell

Kierstin Lorraine

Champlain

Kawennase McComber

Chittenango

Michael Flink

John Hale

Callie Lalor

Cicero

Adam Brown

Kiara Bush

Kierrah Butler

David Courtney

Michael Deroberts

Gabriella Fortino

Patrick Gazzillo

Jack Golden

Rachel Hotaling

Ouissal Jafjaf

Gianna Lorini

Chloe Mattes

Nicholas Miller

Jenny Nguyen

Marc Perra

McKenna Shannon

Bailey Spencer

Katie Sperry

Daniel Venbeveren

Clay

Abeer Alziadi

Chaeli Annan

Thomas Badgett

Matthew Baldigo

Assir Elmanharawy

Dreeasia Garner

Aschby Gurpersaud

Kenna Maring

Claire McNitt

Holley Mosher

Kyra Newby

Taylor Panebianco

Clay (continued)

Chelsea Roden

David Ryder

Shannon Smithson

Landon Spingler

Dakota Williams

Elijah White

Cleveland

Sean Ceilly

Skyler Williams

Conklin

Amanda Cummings

Constantia

Jenny Dio

Lawrence Lederer

Michael Malvasi

Deborah Sandy

DeRuyter

Kaleigh Chartrand

Dewitt

Jonathan Gunn

Flora Spector

East Syracuse

Caelyn Furbeck

Brian Klock

Sarah Maring

Anas Mozeb

Masanobu Nishimura

Bryant Pham

Nathan Popp

Bethany Portner

McKenzie Shue

Sonya Sweeting

Nicole Wilson

Elbridge

MacKenzie Eck

William Van Zandt

Evans Mills

Abbie Heath

Fabius

Shealyn Card

Nicole Hare

Fayetteville

Raedah Barakat

Travis Cunniff

Egor Golubchikov

Robby Hradsky

Jacob Laclair

Quinn Murphy

Andrew Ottavino

Yang Yang

Florida

Addelis Agosto

Fulton

Amber Bishop

Erika Brown

Jacob Hughes

Curtis Taylor

Hannibal

Daniel Kyle

Joel Kyle

Hastings

Maxwell Hill

Hornell

Marcus Tingley

Ithaca

Alison Roosa

Jamesville

Matthew Allen

Nader Hammoud

Laurent Quetell

Ben Ramirez-Phillips

Saifuldeen Waheeb

Jessica White

Jacob Zellar

Jordan

Hayley Holland

Jonathan Morsdorf

Jordan (continued)

Brandon O’Brien

Jazmyn Stevenson

Kirkville

Samuel Carlin

Amy Christian

Jacob Larosche

LaFayette

Alyssa Brown

Julie Cook

Raven Gardiner

Ronald Lamothe

Ian Schaefer

Thomas Whitney

Christopher Wieszczynski

Liverpool

Nicholas Aemmer

Luke Angiolillo

Shirean Armanyous

Laura Avery

Zachery Barrows-Gonzalez

Suljo Begovic

Tyler Bianco

Amy Blanch

Karri Bowman

Michael Brennan

Lemar Brown

Madison Charles

Talynn Coleman

Michael DiMiero

Brandon Doughty

Mackenzie Dubois

Silmari Figueroa

Tristen Greathouse

Andrew Griffis

Zachary Harris

Victoria Henkle

Semmler Horky

John Knack

Elaceia Kramer

Valerie Laris

Kenneth Leo

Mallory Lovcsanyi

Takwa Maklad

Ryan Marchewka

Liverpool (continued)

Kaylee Marshall

Daryl McPherson

Sarenna Menickelly

Ryan Metzler

Shelley Moyer

Nadine Mukaba

Edward Napper

Hamy Nguyen

Jecinta Nwaezeapu

Keely Parker

Alexandra Patton

John Phoenix

Alayna Pinero

Bryan Rebeor

Sophia Recuparo

Amanda Richards

Hunter Scholl

Michael Schmid

Kylee Scobell

Anabella Snyder

Sabrina Sovocool

Camryn Sweeney

Joseph Tschopp

Valeria Velazquez Santos

Roberto Valerio

Gemma Vincent

Ashley Winn

Joanna Womack

William Silverster Yaman

Salvatore Zavaglia-Wilk

Manlius

Chenfei Cheng

Paige Desalvo

Kallee Fallon

Sydney Heimbach

Michael Hockenberger

Timothy Siau

Noah Silliman

Marcellus

Lindsey Balman

Kenai Cameron

Shawn Colella

Stephanie Crissey

Nicole Frank

Brandon Lapointe

Marcellus (continued)

Shannon Northrup

Phillip Radionov

Emily Solan

Liam Stuart

Marietta

Joseph Dimmler-Crysler

Marion

Matthew Steinmetz

Maryland

Samantha Harvey

Massena

Agnes Wood

Mattydale

Britny Darrow

Liliia Kortright

Tyler Shepard

Memphis

Catherine Lerner

Mexico

Leanna Barr

Minoa

Riley Garland

Jesse Rubenstein

Evan Zelenz

Mohawk

Joshua Canton

Morris

Renate Carrabba

Nedrow

Carlie Willson

Niagara Falls

Dylan Cardinali

North Bennington, VT

Emily Altland

North Syracuse

Eden Antczak

Jessica Campbell

Daylee Card

Kaielah Decker

Zachary Fraser

Ashton Lenze

Lacey Massey

Kayla McKeon

Tesia Olijnyk

Elisabeth Pucello

Mark Reichert

Chelsea Smith

Oriskany Falls

Tyler Rotach

Oswego

Michael Borer

Ashley Lyons

Ryan Wood

Parish

Julianna Bresha

Pennellville

Joseph Murphy

Sean Stevens

Joshua Van Gorder

Phoenix

John Arquette

Jessica Kelemen

Heather Richards

Pulaski

Kaleb Fravor

Pulteney

Alliyah Jensen

Ridge

Kathryn Spero

Rochester

Maurice Coney

Rocky Point

Leo Burke

Rome

Justin Michaels

Sandy Creek

Anifel Velez-Feliz

Sarasota, FL

Chloe Baker

Sherrill

Selene Olsen

Skaneateles

Ashleigh Blauvelt

Gillian Carey

Carter Dickinson

Veronica Ryan

Skanealetes Falls

Lisa Emerson

Smyrna

Cody Beckwith

Solvay

Sara Johnson

Alexys Liepke

Syracuse

Angela Adams

Zulekha Aden

Mac Nana Agyeman

Aaya Al Hachami

Ahmad Al Hariri

Layla Al Kasabra

Faisal Alam

Zackaria Alamary

Sajjad Alhachami

Huda Ali

Abdo Alomeri

Hana Alrifaai

Amina Amin

Aubrianna Angona

Nuha Assaidi

Tamara Ayala Diaz

Syracuse (continued)

Judah Bailey

Dakota Baker

Carlin Barry

Deana Barton

Oleg Barva

Deniel Beltare-Severino

Jasmine Benway

Romant Bhattari

Isabel Black

Phoebe Brackett

Lucia Brooks

Long Bui

Melissa Burke

Brian Butts

Noah Capella

David Carpenter

Andrew Carrigan

Elizabeth Carter

Zachary Caswell

Lauren Ciciarelli

Emmanuel Clovis

Soma Coker

Raymond Comfort

Meghan Conley

Mary Coon

Adam Cox

Jason Criollo

Elicmarie Cruz

Jade Currier

Kenari Curry

Sarah Dacosta

Ofosua Darko

Katrina Dean

Teila Decker

Mikeayla DeJesus

Ana Del Rosario

Chanh Do

Madisen Dowdell

Samuel Doyle

Daemon Elias

Ivana Encarnacion

Corey Ennis

Wandeyu Estrada-Goeman

Angelique Everson

Duane Fisher

Kysheara Flemmings

Joshua Florczyk

Syracuse (continued)

Kayla Fogg

Lyle Freeman

Madison Gilbert

Stephanie Gill

Mary Godin

John Gonzalski

Kelsey Graves

Sydney Graves

Marisa Greco

Alissa Griffin

Robert Guariano

Jasmine Guerin-Carmona

Djamila Guesmia

Audrey Hall

Raven Hanna

Joseph Harper

Trang La

Quang Hao Le

Meredith Hatch

Molly Hoffman

Shayla Holt

Hadeel Hosheshi

Frederick Jackson

Alexis Jarvi

Cassandra Jordan

Sajjad Kadhim

Mahdi Kaleel

Regina Kangela

Carmeil Kapilla

Ondalee Kelley

Nicholas Kermes

Nishant Kharel

Branden King

Travis Kirk

Abigail Klein

Tiffany Laird

Abigail Lantinga

William Latour

Benjamin Leonardo

Haley MacLachlan

Dylan Madigan

Madysen Maroney

Kimberly McConnell

Mara Mensch

Ruweyda Mohamed

Carolyn Mondo

Ashika Monger

Syracuse (continued)

Caroline Moore

Brian Morrissey

Edward Mulvihill

Emily Murphy

Shimoka Murray

Yaroslav Myhal

Aidan Nabinger

Evangeline Ndaca

Grisma Neupane

Rachel Nguyen

Janet Nolan

Ciara Norris

Trevor O’Hearn

Kayla Overvold

Kathryn Panek

Colin Pare

Michele Parks

Mitchell Parsons

Carolyn Pascual

Dah May Paw

Adam Pennisi

Oleksandr Perets

Kevin Pham

Andrew Popp

Nolan Powers

Sandesh Pradham

Ryan Procopio

Rahmo Rashid

Teyara Reese

Dawn Richey

Eddie Rivera

Erin Roche

Rebecca Ruhland

Melissa Saleem

Luz Sanchez

Stephanie Scaia

Trevor Scott

Mattia Scro

Genesis Serrano

Robert Sexton

Jessica Sheppard

McKenzie Skrastins

Dakota Smith

Alexandra Snoyman

Gianna Sobon-Fey

Danielle Sorci

Zora Spence

Syracuse (continued)

Matthew Spencer

Jora Sultani

Camilla Szelazek

Robert Szelazek

Brianna Szentmiklosi

Dejanaire Taylor

John Taylor

Ali Thabet

Mckinley Thomas

Kendale Thompson

Lila Thompson

Vanessa To

Kelly Trepasso

Chayne Turo

Nathalia Urbina Monroy

Andon Usev

Carl Van Buren

Michael Vu

Verina Waldner

Alexis Walker

Kylan Walker

Monica Walker

Sarah Wallace

Jonathan Waller

Shannon Warner

Taylor-Sierra Watson

Jessica Watson-Reyes

Abigail Weyant

Steven Wigfall

Lindsey Williams

Natalie Williams

Matthew Winoski

Christopher Winslow

Iman Yahaya

Christian Young

Maria Zollo

Troy

Brianna Cico

Trumansburg

Erin May

Tully

Amber Bunaisky

Katherine Fraser

Lisa Hawkins

Tully (continued)

Ashley Lippert

Eleanor Petrucco

Utica

Mia Ferraro

Wampsville

Collette Letourneaux

Warners

Aleysha Castanon

Julia Logana

Adam Martin

Alexis Pitcher

Waterloo

Mason Bates

Watertown

Kendall Carroll

Emily Watson

Weedsport

Ashley Tifft

West Monroe

Autumn Baum

Kyle Stevens

Woodside

Michelle Romero

