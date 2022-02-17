OMS Announces Second Quarter Honor Roll Students

OSWEGO – Oswego Middle School Principal Mary Beth Fierro along with OMS faculty and staff would like to recognize the following students who earned Honor Roll or High Honor Roll status for the second marking period of the 2021-22 school year.
7th Grade Honor Roll:
Mia Accordino, Tyler Avalos, Owen Bartlett, Mackenzie Battelle, Gabrian Baxter, Andrew Beauvais, Berlin Beglinger, Blake Bild, Kendra Bittner, Steven Bonner, Kiyarah Bragg, Logan Bray, Adilynne Bryerton, Jack Canale Giberson, Layla Chwalek, Shawn Cloonan, Vanessa Cole, Aundraya Crimmins, Boston Dashnau, Austin Denmark, Aidan DeSantis, Dawn Ellis, Cayden Eppley, Addison Frost, Carter Galletta, Tiernan Ganoung, Samuel Garcia, Jayla Griffin, Gavin Guynn, Troy Hazen, Rachel Hilts, Lincoln Hoefer, Karson Hon, Mya Housel, Hunter Joseph, Connor Kingsley, Elizabeth Kropf, Edward Kuzawski IV, Rylee Leaf, Cole LeVea, Lyla Malley, Makenzie Matott, , Ian McLaughlin, Logan McRae, Lillian Metott, Isaac Michalski, Mia Murphy, Dominick Natoli, Olivia O’Connor, Jaziyah O’Keefe, Justus Pagan, Rowinn Pennington, Elijah Pineda, Abby Pittsley, Zacchaeus Pittsley, Madelyne Porter, Layla Proano, Leo Prosachik, Aiden Reynolds, Jessie Reynolds, Melana Reynolds, Kendyra Riley, Thomas Rolfe, Kiara Rosa, Maria Saltalamachia, Aaron Seubert, Annabella Sobrino, Brayden Stancliffe, Parker Storms, Brayden Taylor, Drew Tesoriero, Kiera Townsley, Makenzie VanPatten, Gabriela Voss, Michael Waters, Reagan Wood.
8th Grade Honor Roll:
Sandy Attia, Hannah Barbera, Justyn Barbera, Carter Beckwith, Jayda Benton, Destiny Blake, Kaylee Blauvelt, Nadia Bos, Johnathan Budd Jr., Adrian Buskey, Nicholas Canale, Logan Caswell, Ireland Christman, Candace Clark, Nolan Connors, Mckenzie Cooper, India Couse, Marnie Crough, Makaylia Cuyler, Edyn Darling, Ethan Diehl, Desmond Dunning, Emma Duval, Cadence Eiriksson, Nia Evans, Wyatt Florczyk, Katrianna Fronk, Mario Garabito, Caden Gibson, Bailey Graham, Ella Harris, Aiyanna Haskins, Elvis Henderson, Sarah Hilts, Hunter Hort, Peyton Howell, Gabriel Hughes, Yael Hunley, Hollie Jermyn, Jazmine Jones, Ethan King, Sydney Kroth, Alyssa Lofstrom, Brook McMahon, Madisyn Mills, Nino Morales, Kolby Mulverhill, Leah Norton, Patrick Paris, Brayden Pecora, Savannah Pecorella, Ethan Peutl, Dominic Pezzlo, Benjamin Pritchard, Hunter Reynolds, Rachael Roper, Sydney Rose, Evan Sanders, Josephina Scanlon Howland, Nicholas Schell, Marissa Searor, Riley Searor, Evan Smith, Miley Sorendo, Izabelah Spoto, Max Steiger, Lilliana Susco, Grace Syrell, Brayden Terramiggi, Cali Tice, Ryan Tobin, Daniel Tsutsumishita, Peyton Turner, Miles Turtura, Gabriella Veyan, Katie Vincent, Lucas Wallace, Brandon Waloven, Lilyanna West, David White, Mya Whiteside, Tacia Wolbert.
7th Grade High Honor Roll:
Dania Algebory, Lily Anzalone, August Babcock, Erika Barbera, Gabriella Bartlett, Olivia Bivens, Delaney Bobbett, Alec Braun, Leah Cady, Nicholas Campbell, Courtney Chodubski, Peyton Christ, Paiton Colucci, Colton Cox, Dylan Crannell, Deyshanelis Cruz, Dylan Danseco, Kristiana Davis, Cooper Dawson, Madison Dawson, Brett Degrenier, Taelon DeGroff, Dominick DeStevens, Madelina Donabella, Jude Eells, Bradee Ekman, Emma Enwright, Laila Feito Cortes, Tucker Fenske, Nathan Freebern, Cole Fritton, Clare Furlong, Bernard Galka III, Taylor Geraci, Richard Germain, Owen Goldman, Olivia Gonzalez, Trevor Griffiths, Natalie Gruel, Maxwell Horn, Hunter Hutchings, Abigail Jaskula, Kyndra Johnson, Eva Kandt, Michael Kenyon, Clara King, Melisa Lamoree, Eve MacKenzie, Alec Majlaton, Sam Male, Harlow Martinez, Ava Miller, Yarielis Morales Martinez, Mia Naumann, Addison Norfleet, Lillian Pagliaroli, Alison Paura, Giada Pezzlo, Natalia Ramos, Clementine Rastley, Xander Reed, Alexander Riley, Wilsanely Rodriguez Fuentes, Kolton Roy, Molli Ruggio, Jade Scheg, Marissa Sharkey, Madeleine Shaver, Liam Shiel, Amalia Sloan, Grace St. Onge, Carter Steffen, Zach Steiger, Liam Sugar, Maria Sweet, Laila Thompson, Timothy Tubman, Bailey Wallace, Colin Wallace, Tessa Watts, Richard Whitney, Jacob Wiedeman, Lucas Wiedeman, Adrian Williams, Olivia Williams, Zachary Willis.
8th Grade High Honor Roll:
Devin Allen, Owen Barnes, Jacob Barrett, Jason Bartlett, Kylie Beers, Eli Belawske, Miley Bevacqua, Peyton Bond, Addison Britt, Daniel Buske, Alisa Busuladzic, Daniel Callen, Allison Canale, Maryann Cherchio, Caitlyn Colasurdo, Marbielynn Concepcion, Michael Conzone, Lucas Crannell, Ella Davis, Grace Dawson, Dylan Elsner, Chloe Fitzgerald, Olivia Garafolo, Nathaniel Hibbert, Nathan Hibbert, Aislyn Hilkert, Emily Hooper, Lana Hsu, Olivia Kapuscinski, Michael Kaye, Dawson Kazyaka, Leah Kelly, Olivia Kurilovitch, William Laird, Angela Lin, Leonard Lin, Lylah Lukowski, Alexia Masuicca, Maddox Mazzoli, Natalee Miller, Rowan Miller, Ethan Munger, Elliot Newell, Aaron O’Brien, Julia Pearson, Christopher Pineda, Alexander Rice, Grant Romanowski, Daylen Rose, Elijah Rowe, Andrew Shaver, Logan Stahl, Jameson Stepien, Emily Sullivan, Alina Sykut, Aiden Towne, Zachary Truell, Christopher Tucker Jr., Kayla Turner, Xavier Vasquez, Joseph Wall Jr., Jack Wallace, Jillian Wallace, Gabriella Warner, Noah Whalen, Broderick Williams, Brodie Wood.