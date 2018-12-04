Hannibal Honor Students Recognized

HANNIBAL – Stephen Dunn, Hannibal High School Principal, announces the honor roll status for the first marking period.
High Honor Roll
Alice Allen, Jessica Allen, Noel Allen, Mathias Alton, Kayce Amlott, Mackenzie Astle, Brianna Auchmoody, Steven Baker, Jasmin Bartlett, Alyssa Beck, McKinzie Benson, Brooke Bickford, Britney Bishop, Steven Boyer, Fenix Burger, Austin Calkins, Cheyenne Calkins, Owen Calkins, Cameron Cardinali, Krystina Carnifax, Daniel Cerrillo, Shawn Clark, Christina Cole, Jenna Cole, Nathan Crego, Rachael Cummins, Magen Darling, Ceth Deloff, Emma Deloff, Dakota Diumano, Angelina Driscoll, Carl Emmons III, Alyssa Emmons, Marc Fellow, Trisha Fiumara, Savanah France, Alyssa Gage, Mason Garbus, Hunter Gibbs, Emma Gombas, Zachary Gombas, Brandon Graham, Jillian Hall, Patrick Hall, Andrew Harris, Erynn Harris, Hannah Heald, Jade Holmes, Arden Horning, Velvet Howland, Zachary Emerson-Dean Ingersoll, Zachary James Ingersoll, Jordan Jackowski, Allyson Jones, Kristin Kellogg, Gracie Kelly, Thomas Kenyon, Jazmyn Kieffer, Hannah Kuc, Noah Kuc, Edward Lamb III, Rebecca LaSalle, Abbie Lewis, Hannah Longley, William Lovejoy, Aidan Majeski, Kyraih Maliszewski, Rebecca Marsh, Serena Mashaw, Lucas Mason, Sean Mason, Paker Maynes, Jordan McCombie, Nicholas McCombie, Katherine McCraith, Emily Melucci, Avery Michaud, Victoria Mills, Jessica Miner, Zachary Moore, Mary Myers, Triston Myers, Kaydence Nichols, Phillip Nosko, Ryan Nosko, Hillary O’Bryan, Nichole Oleyourryk, Erick Ponce, Theresa Przepiora, Lane Rawls, Christina Reifsnyder-Lukins, Mackenzie Rice, Kaitlyn Ryder, Emma Sanford, Renee Scott, Hannah Shattell, Julia Shortslef, Zachary Shortslef, Ethan Skiff, Faith Smith, Erica Stauring, Shelby Stevens, Jeremy Tassone II, Christina Thompson, Joshua Vezzose, Madelynn Wakefield, Emily Weaver, Morgan Weaver, Bradley Wiggins, Brentedward Wiggins, Caleb Wolven, Emma Wood, Kayla Wood, Kennith Young, Makayla Zapanta
Honor Roll
Alexis Alton, Robert Andocs, Ian Arnold, Cameron Auchmoody, Madison Baker, Nicholas Barry, Justin Blake, Joshua Brancato-Engle, Neveah Burdick, Jarrett Butchino Jr., Savanna Butterfield, Tori Cappelletti, Jaager Carter, Joseph Cerrillo IV, West Chit, Alexis Cleveland, Emily Cocopoti, Kelsey Combes, Wyatt Combes, Kaylee Cooper, Anthony Crofoot, Brianna Dattellas-O’Doherty, Conner Delaney, Benjamin Dennison, Jacob Dennison, Kyle Dixon, Jhanae Douglas, Hunter Dumas, Maria Dunsmoor, Nicole Durgan, Tanae Faine, Ciara Farnham, Cailynn Fellows, Matthew Fellows, Ashley Fox, Payton Gorman, Alisse Harrington, Cheyenne Hort, Spencer Hughes, Alan Jones, Calista Keefe, Jacob Kelly, Sarah Knight, Alice Lanning, Amberly Lanning, Alexis Lindsley, Echo Longley, Jaylyn Longley, Dustin MacFarland, Emma Magnarelli, Lana Mahle, Kyle Olson, Steven Onufrak, Hayden Pepper, Dillon Plantz, Jacob Powell, Andrew Poyneer, Zoey Pullen, Noah Race, Hunter Rogers, John Ruggio, Jacob Russell, Isabelle Shoults, Owen Skiff, James Somers, Charlynne Storrs, Arika Sutton, Kelly Swatkowski, Nicholas Totman, Jessica Ward, Joshua West, Ryan Whitcomb, Olivia White, Curtis Wilson, Tiffany Young
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