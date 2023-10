APW Junior Senior High School Students Earn Academic Honors For Q1

PARISH, NY – Several Altmar-Parish-Williamstown Junior Senior High School students recently achieved honor roll, high honor roll or principal’s list status upon completion of the first marking period.

Principal Jennifer O’Malley commended each student for their hard work and commitment shown throughout the first quarter of the 2021-2022 school year. Students who achieved an overall average of 85 to 89 were named to the honor roll, while high honors were awarded to students who achieved an average of 90 to 94 and principal’s list are students who achieved an average of 95 to 100.

Students recognized for first quarter honor roll are: Antwan Alba, Jakob David Amidon, Nicholas Anthony Baker Todeschini, Harley Jackia Becker, Brailey M. Bellamy, Marina Bennett, Gabrielle Benson, Hailey N. Bezio, Kendra Colleen Bolster, Autumn Matie Brockway, Cooper W. Brouse, Zachary Burdick, Rosewell D. Butterwork V, Jan Christian Vino Calanoc, Shane Cast, Kayleigh Cooley, Bradley J. Cross, Kristi Anna Cross, Dylan John Croteau, Gabrielle G. Curry, Keegan Daniels, Brian Davis, Cameron L. Davis, Kobe M. Denny, Alysha Elaine DuPoint, Kalin William Eipp, Gabriella A. Emmons, Jeffery Wayne Forkhamer, Olivia Froats, Sabrina L. Gamble, Shyanne L. Gleaseman, Katie Ann-Marie Graves, Riley Heleen Halstead, Jocelyn Anne Hayes, Lilly Haynes, Christopher Harold Hull, Gabriel J. Hull, Gabrielle Janack, Raegan Elizabeth Koagel, Bryce Maverick Koch, Caitlyn Ann Kolodziejczyk, Emmilyn Marie LaBreck, Megan Leemann, Dyan Irving Losito, Brooklyn M. Martin, Heaven Matt, Jordan A. Mayers, Sean Preston McKoy, Hunter Mack Middleton, Abigail Rose Moss, Casey O’Brien, Thomas J. Orton II, Alexandra Josphine Parker, Breena Phillips, Katelyn Merissa Reid, Kaley A. Roach, Austin Robinson, Brady R. Robinson, Dominick Michael Robinson, Jacob Daniel Schick, Rachel Marie Seaman, Makayla Rose Seymour, Tucker Jay Shaffer, Austin Shutts, Austin Brady Smith, Shiann Marie Smith, Tyler Rommel Smith, Brian R. Solinsky III, Kandace Jade Tanner, Krystian M. Tanner, Chelsie K. Trumble, Gavin L. Trumble, Bianca Marie Vincent, Gavin Matthew Walter, Wyatt Richard-Douglas Welytok, Alexis Wheeler, Steven Andrew Wheeler, Makyle Reid Whitney, Jacquelyn Reid Wiggins, Makk Curtis Woodcock, Evan Young, Carter Winfield Zeller, Landon M. Zeller and Logan Zender.

High honor roll honorees are: Erich Martin Allen II, Alexis Rose Allen, Rowan A. Allen, Katherine Belle Babcock, Antoine David Belcamino, Julia Belcamino, Hailey Storm Bradshaw, Ryan A. Buckner, Arionna Burk, Konnor L. Burke, James M. Carr III, Jazmine Carter, Sheyla Leighann Casey, Gavin Heath Caterski, August Steele Christensen, Noah Edward Clark, Grasea Crandall, Shelby Cronk, Bailey Summaroo Dalin, Martin Daniels III, Mila A. Demko, Kailyn Doner, Zoie Ferris, Kassidy Jeanne Fisher, Josie Lynn Forkhamer, Sophia M. Gamble, Sawyer Brook Garrett, Kayleigh Lynn Goss, Collin William Hallock, Isabelle Julia Hallock, Piper M. Hall, Emaleigh Mae Harrington, Evan Conner Hart, Alia Marie Haynes, Lily Higgins, Emily Ann Holmes, Jonathan Daniel Jaynes, Hunter Johnson, Keegan S. Kenney, Andrew Brice Kenyon, Emma Jean Marcella King, Jesse Kinney, Aidan Lagowski, Carah LaValley-Taylor, Courtney CeCellia Letiecq, Leslie Ann Lewis, Lyndzie Mai Liscum, Chayse Rae Madore, Jacob Christopher Maret, Madyson M. Martin, Haiden Eliza Masters, Haylee Elizabeth Mayers, Madison June Mayers, Chad Michael McCullagh, Lexi Lynn McNabb, Shawn Miles Jr., Christina Louise Morse, Reid Frances Morton, Grace O’Hara, Justin Alexander Olson, Andrew Michael Ostrander, Jacob I. Pettit Jr., Lillian Proia, Kolby Robinson, Trinity Marie Romig, Sarah Ellen Ruffos, Karmyndi E. Sabine, Alaina Michele Sanford, Katelyn Arlene Schick, Gabriella Edith Scott, Ethan John Shawcross, Charley Jane Skellington-Bice, Danica Smith, Isaac Smith, Margaret Faiye Smithler, Madison C. Spicer, Kalli P. Starkey, Connor Joseph Stevens, Markus Reed Tanner, Jason Tibbles, Joseph Tibbles, Nathaniel D. Townsend, Gavin James Trumble, Onora Quinn Vandervort, Jane L. VanVranken, Noah Jacob Vossler, Sophia M. Weaver, Harley West, Breanna Eve Wheeler, Kendall Wheeler and Hannah White.

Students that earned principal’s list for the first quarter are: Eben Asher Alley, Caralyn Benedetto, Jason Bobanick, Evangelynn P. Britton, Arianna Joy Bunal, Evelyn D. Butterworth, Louisa E. Butterworth, Aida Causevic, Ajsa Causevic, Katelynn Elizabeth Chamberlin, Michelle Kynn Chamberlin, Tyler Nicholas Charles, Makayla Mae Croteau, Cameron Dalin, Kaia Demko, Zoryana M. Dupree, Cali Rey Eipp, Steven M. Fetyko, Bruce Flanagan, Peyton Flanagan, Isaiah Matthew Fowler, William Ford Francisco, Damian Gall, Madison V. Gall, Drew Garrett, Conner Harrington, Richard Robert Haynes III, Camden Louis Haynes, Leanne Rose Hilton, Autumn Lynn Holmes, Ruth L. Hull, Rosela Ismaili, MacKenzie Elizabeth Johnson, ShiannDestiny Grace King, Michael Kinney, Jordan Elizabeth Korzeniewski, Kylie Mae LaRue, Abbigal Louer, Mikayla Ann Lovenguth, Amaiur Marchan-Horrillo, Caleb Marshall, Marissa Marhsall, Emma Grace Michaud, Emma K. Millerschin, MeganMarie Louise Mosher, Sawyer Oakes, Jordan Nichole Ostrander, John Raymond Parker, Lauren J. Parker, Julliana Phillips, Gillian Pieropan, Lexie Joyce Pieropan, Meagan Pieropan, Paige Ellen Pitre, Ariana Poel, Blake Michael Pugh, Emily Marie Rattray, Joseph Paul Salazar, Isabella Grace Scott, Sophia L. Skellington, Emillie Stanard, Wyatt Cole Stanard, Leah Tanner, Jacelyn Trumble, Alivia Rose Turk, Benjamin Paul VanVranken, Tyler Richard Walrath, Annaleah Lynn Wejki, Autumn Mae Wejko and Kenneth Braeden Wheeler.

