Fulton’s GRB High Announces First Quarter Honor Roll Students

FULTON – G. Ray Bodley High School recently announced its list of students who achieved honor roll, high honor roll and high honor roll with distinction status after completion of the first marking period. Principal Nathan Murray praised the more than 500 students, congratulating them on a great start to the year.

Students who achieved an overall average of 85.00 to 89.99 were named to the honor roll, while high honors were awarded to students who achieved an average of 90.00 or higher and high honors with distinction awarded to students who achieved an average of 95.00 or higher.

Grade 9 Honor Roll: Miguel Alvarado, Lucas Arnold, Kara Barrett, Chloe Britton, Zackery Buscemi, Evan Calkins, Cuba Catano-Matip, Nicholas Clark, Camron Clear, Maximus Cunningham, Dash Davis, Ethan Davis, Hunter DeVore, Austin DiBartolo, Camden Fellows, Liliana Garcia, Madalyn Gates, Elliana Hotchkiss, Trinity Hughes, Preston Hutchins, Emily Ilacqua, Brody Jordan, Teagan Kingsley, Julia Leach, Izaac Mirabito, Treyvin Munger, Alivia Murphy, Tileya Penson, Lloyd Pierce, Avery Pudney, Kristy Richardson, Juliet Schnall, Ayden Spaulding, Ian St.Onge, Riley Thurlow, Christopher Trapp, Sanaa Tunstall, Genevieve Urgan, Michael VanDeLinder, Emma Walpole, Avery Washburn, Wyatt Watson, Owen White, Paighton Whitney, Odynn Wilson, Nevaeh Yawn, and Amore Young.

Grade 10 Honor Roll: Donald Belson III, Kaylee Blauvelt, Caleb Blodgett, Fynley Chapman, Ayden Cusic, Brianna DeGonzaque, Emma Duval, Ian Fagan, Julia Frataccia-Wavle, Nikolas Grant, Liam Green, Dominic Harris, Michael Holmes, Emma Hutchinson, Mitchell Jacobs, Austin Milks, Anna Miner, Annalee Mitchell, Nadia Motyka, Annabelle Murphy, Nevaeh Nicholas, Devin Patchen, Nash Peterson, Owen Philbin, Elliot Prior, Cameron Purvis, Benjamin Renfrew, Treydon Ross, Camren Rothrock, Thomas Scanlon, Emma Lilyan Seymour-Wright, Hayden Smith, Abigail Somers, Ezekiel Stelios-Hotchkiss, Vardon Taplin IV, Skye Thompson, Zoey Tryon, Chase Turner, Alaina Vescio, Marie Walch, Joseph Wardhaugh, Waylon Watson, and Benjamin Wilson.

Grade 11 Honor Roll: Ashton Abdallah, Ethan Bartlett, Latoria Blakeney, Nataley Bouvia, Caroline Brown, Trevor Chappell, Cassandra Clarke, Liam Crandall, Ernest Cross III, Mara Davis, Daniel Devendorf, Shelby Dopp, Sierra Elsworth, Avery Farfaglia, Elianna Fowler, Keaton Kelly, Ethan Lane, Avery Lawton, Hayden Lockwood, Andrew Mainville, John Martin, Addison Nichols, Gracie Parry, Wyatt Pastorell, Hailey Payment, Andora Reid, Deverick Reidell, Fenix Robinson, Cristofer Rodriguez Barrios, Daniel Rose III, Brianna Rothrock, Caitlin Scout, Alyson Sheffield, Savanna Shepard, Kyle Stuber, Gabriel Taylor, Jordan Thurlow, Josuan Torres Algarin, Landon Wakefield, Abigail Wells, and Skylar Wilcox.

Grade 12 Honor Roll: Emily Barrett, Sara Belrad, Kaleb Bristol, William Brown, Isanier Colon, Dakota Delaney, Tyler Drake, Amber Dumas, Molly Evans, Gabriela Farnham, Olivia Frataccia, Shawn Fredenburg, Gabrielle Fuller, Bryce Greenier, Cameron Hall, Anthony Hamel, Jasmine Heywood, Beverly Hotchkiss, Payton Hotchkiss, Jace Jock, Drea Johnson, Tyler Lovejoy, Chloe Mansfield, Shareese Nelson, Theodore Pederson, Chrisiely Rojas Santiago, Cody Romanowicz, Amy Roughton, Vincent Salerno, Alyssa Sawyer, Nicholas Schneider, Keira Scott, Jonathan Smiley, Rihanna Sparks, Hailie Thompson, Jeannette Trapp, and Miranda Young.

Grade 9 High Honor Roll: Layne Arnold, Kendyll Bixby, Emma Burnett, Gracyn Cantine, Halina Cole, Callen Cowden, Jaelieana DeRycke, Tanner Ditton, Xavier Doty, Daniel Douglas, Koby Drake, Kierra Fairbanks, Nathaniel Halligan, Sophia Hanlon, Nevaeh Jock, Eli Johnson, Myles Kitts, MacKenna LaBarge, Anayah Leon, William Mann, Vivienne Marshall, Michael Mellon III, Faith O’Bryan, Mason Parks, Dahni Perry, Annie Quirk, Danato Raponi, Chloe Recore, Kayla Pamela Rodriguez Barrios, Easton Schremp, Alexa Smith, Hunter Smith, Abigail Spilman, Jolene St. Phillips, Aundra Stanley, Alison Strickland, Kash Stuber, Jometh Torres Algarin, Antonio Towle, Zee Valenzuela, Graciela Vasquez, Grace Vogel, Carter White, Alexandrea Wilcox, Lena Williams, and Rylan Wise.

Grade 10 High Honor Roll: Gionna Allen, Jack Amidon, Azeal Banner, Jovielle Bonaparte, Berlin Broadwell, Zachary Brown, Sophie Burtis, Belladeonna Calkins, Logan Cleverly, Saige Conger, Semira Connelly, Alan Craig, Katharine Demars, Jordan Devendorf, Kelsey Draughn, Bailie Garbutt, Andrew Gibson, Grace Gilles, Casandra Guillaume, Alkasim Harbi, Madison Hood, Marleah Hudson, Amelia Hughes, Izabella Jensen, Madison Jones, Mason Kinney, Brady Klinkowsky, Alexandre Lafrance, Allison Mainville, Shein Martinez Lopez, Denzil McCarty-Castillo, Angus McClave, Zackery McDougall, Eva-Mae Meeker, Kegan Merkley, Claire Murray, Lucas Pike, Kiley Pudney, Sean Quail, Brogan Quirk, Sabastian Rojas, Adam Sharkey, Cali Shaw, Chace Shepard, Emma Spaulding, Chase Spohn, Riley Stoutenger, Josalynn Taylor, Allison Treneer, Mikaylee Vail, Justin Wallace, and Mason Wendt.

Grade 11 High Honor Roll: Shyla Alvarado Vasquez, Madison Bennett, Ryan Bennett, Robert Briggs, Ricky Bush, Aidan Caples, Johnathan Clohecy, Santina Cunningham, Ian Daniels, Zyah DeMott, Arianna Dumas, Willow Dumas, Alyssa Durval, Collin Firenze, Morgan Fischel, Austin Garn, Anthony Goetz, Aidan Greeney, Elijah Halstead, Haven Hicks, Jacob Hotaling, Vivian Hotaling, Jacob Ingersoll, Tyler Ingersoll, Akeylla Janes, Aiden LaBeef, Adelaide McEachen, Ryan McLoughlin, Valerie Nichols, Colten Norton, Keiner Pascual Lopez, Logan Patchen, Sarah Patrick, Emma Perkins, Isabella Perkins, Timothy Piano Jr., Abby Pierce, Larry Prevo, Dawson Reed, Josephine Regensburger, Alejandro Rodriguez, Orianna Romanowicz, Daniel Schremp, Yale Scipione, Sarah Shatrau, Dylan Sullivan, Allie Swick, Haley Taplin, Liliana Thompson, Faith Tibbetts, Gianna Tucker, Tyler Tucker, and Jazzlyn Whitfield.

Grade 12 High Honor Roll: Jacob Atwater, Nickolas Barbagallo, Giovanni Bellavia, Mackenize Bennett, Matisyn Brockway, Matthew Brown, Alexis Bush, Emily Case, Lillian Cunningham, Alaynna Dashnau, Keara Doyle, B Epolito, Trenton Farrands, Cameren Fragale, Kyler Haggerty, Ella Halladay, William Hartle, Nathan Hutchinson, Grace Kilpatrick, Joely LaPage, John LaPlante, Shiloh Lorraine Jr, Kaitlyn Lovejoy, Rebekah May, Bennett McRae, Mariela Mejia-Merida, Mandy Miller, Eunices Morban, Breanna Murphy, Tessa Newton, Mackenzie Oley, Moira Percival, Wilber Ramirez Vasquez, Mia Rodriguez, Ethan Rogan, Alexis Sacco, Madelyn Sands, Christian Santee, Madison Shufelt, Jenna Sitar, Rylee Spencer, Wyatt Tarbe, Conor Tibbetts, Samantha Treneer, Aiden Trude, Alexa Walberger, Jeffrey Wardhaugh, Abigail Waters, and Ethan Wisniewski.

Grade 9 High Honor Roll with Distinction: Rachel Acker, Logan Arnold, Rowan Backenstross, Max Beasley, Andrew Becker, Hailey Becker, Matthew Becker, Claire Briggs, Joslyn Cantine, Lana Champion, Chase Clark, Julianne Delano, Claire Dempsey, Q Evans, Aidan Halladay, Henry Jerred, Brady Kunzwiler, James Menter, Kane Morey, Aiden Nelson, Declan Nickerson, Skyler Perkins, Keagan Shortslef, Josephine Smith, Bryana Stanard, Greyson Strong, Kaiya Stupp, Sydney Ure, Kelci Watkins, and Thomas Wood.

Grade 10 High Honor Roll with Distinction: Zoe Bechtel, Dilyn Caza, Holly Cornell, Veronica Demperio, Kody Doran, Ada Dumouchel, Angelina Ferro, Julian Graziano, Myleigh Hayward, Olivia Hendrickson, Gwendalyne Hollenbeck, Brady Jacobson, Grace Kitts, Madalyn LaBeef, Skylar Litchison, Natalie McRae, Finley Nye, Kiernan Percival, Isabella Salotto, Maxwell Scipione, Addison Smith, Logan Somers, Hagan Strong, Caleb Turner, Madeline Viscome, Armando Vosseller, Brady Wagner, and Zander West.

Grade 11 High Honor Roll with Distinction: Wren Allen, Cole Arnold, Lauren Bradshaw, Mya Carroll, Solange Catano-Matip, Chloe Close, Joseph Cortini, Marissa Crofoot, Bailey DePoint, Ava Ditton, Atlas Dix, Mason Erkan, Ahlam Harbi, Niyah Humphrey, Madison McCarty-Castillo, Savannah Mirabito, Alissa Murdoch, AnnaRose Odett, Ava Pelky, Hailee Rose, Karina Santana, Calie Shepard, Mitchell Shurtleff, Summer Lee Trevino, Maddison Weldin, Audrey White, and Jayce Wornick.

Grade 12 High Honor Roll with Distinction: Geena Abbott, Paige Ball, Laura Bartlett, Olivia Bauer, Anna Bednarz, Maddison Blake, Tyler Bryant, Tyler Budd, Lauren Bush, Paityn Cali, Dakoda Capozzi, Charlie Chen, Cameron Connolly, Collin Cunningham, Tyler Ditton, Owen Dumouchel, Harper Ells, Braeden Frost, Natalie Frost, Avalon Hotchkiss, Bryanna Howard, Grace Hutton, Sophia Jofre, Emma Kerfien, Mackenzie Kerfien, Zoey Kerr, Jacob King, Joshua King, Dawson Krause, Anna Lund, Grady Marshall, Alexis Martin, Daniela Mendez Rodriguez, Abigail Miner, Christopher Murphy Jr, Sabastian Nastasi, Reese Niver, Riley Niver, Ciara Okoniewski, Ciara Orr, Carleigh Patterson, Cooper Pike, Dominick Reidell, Evelyn Rupert, Leanna Rupert, Ashley Taplin, Rosalind Taylor, Douglas VanSanford, Anthony Warner, and Zayne Williamson.

