Hannibal DMK Middle School Announces Fourth Quarter Honor Roll Students

HANNIBAL, NY – Shawn Morgan, principal of Dennis M. Kinney (DMK) Middle School in Hannibal, has announced high honor roll and honor roll for the fourth quarter for the 2022-2023 school year.

High Honor

Sixth grade: Kai Alan Turaj, Madison Anne Gregory, Sophia Nicole Lovejoy, Keaton William Ingersoll, Arianna Navaya Richardson Heaney, Evelyn Duger, Gabrielle Walters, Lacey Chillson, Mason Dallas McDonald-Rich, Myla L Manford, Lily Marie Gibson, Emileigh Anne Nancy Walts, Cohan Edward James Bailey, Paul Carpenter III, Tyson S Baker, Wyatt Alexander Smith, Desiree Marie Venton, Makayla L Coker, Lillian Mae DeRocha, Sophia Marie Alvarado, Reagan Bonoffski, Sterling James Foster, Aiden Hyde, Bradley Vanderhaden, Kandice Nicole Nicolini, Emily Mary Ridgeway, Jemma Kaylyn Jewel St. Onge, Paul Donald Engle III, Gage Hotaling, Haley Grace Barry, Lyric Leigh Bonnie, Aurora Leigh Hance, Kendall Alexis Tassone, Justin Gary Lindsley, Braydon MacCory Richardson Heaney, Seamus Connolly, Kendra Farr, Alexis Lynn Clark, Lidiah Burdick, Annabelle Mae Ballou, Natalie Mary-Patricia Maynard, Harmony Lee James VanTassell, Enos James Centerbar III, Jacob Ramsperger, Anthony O’Hora, Laxton Neal Gorman, Nevaeh Lynn Gugula, Phoenix Mytchell Leonardo, Gionna Sophia Lindsley, Emma Capron, Austin Pawlenko, Devyn Josiah Reagan and Nadia Turaj.

Seventh grade: Paul H Sage, Olivia Louise Proulx, Guillaume David Truman Perreault, Callie May Coats, Clara Olivia Duger, Alanis Rae Arnold, Marissa May Jolynn Calkins, Benjamin Duane Seymour, Louis Jeffery Furlong, Teresa Marie Leonardo, Jackson Forsythe, Maxx Dailias Stoia, Piper Kathleen Humphrey, Saydee Marie Miner, Kaitlynn Marie Astle, Andrea R. Grant, Colton James Simpson, Hunter Allan Moore, Harlow Grace Chrisman, Kyle Stock-Simmons, Savannah Nicole Buske, Dante Matthew Tetro, Jonalynn Sklat, Gage Bailey Smith and Kelci Pearl Astle.

Eighth grade: Cecelia Lynn Stone, Joshua Davis Jr., Katrina (Daniel) Marie Brown, Madisyn Elaine Ames, Tenly Mae Baker, Madison Grace Melita, Kairi Leighlona Moore, Carina Hurlbut, Lia Ann Gisella Tetro, Jacob Olin Somers, Landon Blake Gibson, Kayla Y. Martinez Munoz, Madison Lee Papa, Emma Pearl Walters, Kara Ann Beckwith, Payton Browngardt, Benjamin Charles Fowler, Trent Dylan Taylor, Mackenzie Lynn Young, Jiada MariAlize Rivera, Benjamin Fowler Hess, Addison June Holden, Bazel Elodie Hanavan, Kallie Gale Rogers, Austin Robert Sauve and Serena Rose DeLong.

Honor

Sixth grade: Jason Whorton Locust Jr., Christopher Scott Short Jr., Joseph John Latz Jr., Todd Ware, Blayke Wheeler, Amy Lyn Bartholomew, Destany Marie Bryan, Chase Huller, Darren Micheal Sabin, James William Cooper, Lucas Latimer, Scarlett Dawn Lindsley, Zoey Cook, Alivia Linnea Feliciano, Catherine A Hazen, Natylie Lynn Short, Elaina Grace Sinko, Alyssa Reilly Kellogg, Garrett Green, Kaleb Farden, Jared M Jones Jr., Alice Marlene Thompson, Ella Marie Woolworth, Gary B. Heald Jr., Jayden Perez-Rivera, Atreyu Sprague, Thomas L. Craig II, Aiden Armstrong, Chloe Wilborn, Shawn Michael-Edward Smith, Wayne Douglas Dibble Jr. and Trinity Rose Whitney.

Seventh grade: Alex Leland Combes, Joshua Gary Hutchinson, Hailey Carvey, Alainnah M. Earl, Miguelangel Quiles, Drake Bennett, Riley Ashley, Isabel Buterbaugh, Jaxson Robert Godfrey, Zavior Logan-Scott Webster, Chase Robert Heins, Bailey Runge, Trenton Breckenridge, Madison Rose Kellogg, Noah Michael Warner, Robert Earl Stevens and Sophia Hudson.

Eighth grade: Alexander Carpenter, Eli Heath Combes, Urias Castillo Gomez, Gage Victor Lyons, Alyssa Hatter, Logan Joseph Alexander St. Onge, Alaina Marie Edmondson, Kendra L Wirth, Taylor Giles, Alexa Grace Lamb, Moises I. Hernandez and Madelynn Elizabeth Smith.

