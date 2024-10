OSWEGO – The Oswego Middle School Principal Mary Beth Fierro along with her faculty and staff would like to recognize the following students who earned Honor Roll and/or High Honor Roll status for the third marking period of the 2020-21 school year:

7th Grade Honor Roll

Robert Arens, Cassandra Baker, Carter Beckwith, Kaylee Blauvelt, Kai Boehmer, Adrian Buskey, Nicholas Canale, Ireland Christman, Marnie Crough, Makennah Daniels, Edyn Darling, Landen Daymon, Ethan Diehl, Chloe Fitzgerald, Lilliana Fragale, Mario Garabito, Rebekah Gates, Adam Greene, Emily Hooper, Hunter Hort, Peyton Howell, Isaac Krul, Isabella LaGray, Jadin McClendon, Clara O’Connor, Jonah Orta, Julia Pearson, Logan Pike, Deiona Reitz, Hunter Reynolds, Kevian Rodriguez-Perez, Rachael Roper, Evan Sanders, Josephina Scanlon Howland, Spencer Short, Joseph Smith, Miley Sorendo, Max Steiger, Jameson Stepien, Lilliana Susco, Cali Tice, Brendon Tolley, Daniel Tsutsumishita, Christopher Tucker Jr., Kayla Turner, Peyton Turner, Miles Turtura, Marie Walch, Paiten Walker, Joseph Wall Jr., Jack Wallace, Jillian Wallace, Brandon Waloven, Allanie White, Mya Whiteside and Kaitlyn Young.

8th Grade Honor Roll

Connor Albright, Camden Atkinson, Jacob Barton, Mackenzie Bennett, Brayden Bresee, Noah Bwalya, Rachelle Clark, Jonathan Crisafulli, Ryan Dawson, Daniel Dunn, Logan Duval, Gabrielle Elia, Mia Ennist, John Esberg, Monae Fenty, Maclain Fitzgerald, Logan Gardner, Adrianna Geroux, Hayleigh Girard, Jaxson Golembeski, John Haynes, Amiya Heppell, Seth Hibbert, Jackson Hollenbeck, Paige Kennedy, Ethan King, Kian McCarthy, August McDonald, Deena McDougall, Jacob Morse, Zachary Munger, Mason Naumann, Seth Pagliaroli, Tanner Palmitesso, Evan Pond, Jose’ Ramos Jr., Mya Roper, Nolan Roy, Caylyn Salmonsen, Sophia Schell, Cora Shiel, Owen Sincavage, Lucy Spiegel, Jaydin Thompson and Malia Upcraft.

7th Grade High Honor Roll

Gracie Adams, Devin Allen, Hannah Barbera, Owen Barnes, Jacob Barrett, Jason Bartlett, Eli Belawske, Miley Bevacqua, Peyton Bond, Addison Britt, Parker Broadwell, Johnathan Budd Jr., Daniel Buske, Alisa Busuladzic, Daniel Callen, Allison Canale, Maryann Cherchio, Caitlyn Colasurdo, Marbielynn Concepcion, Nolan Connors, Michael Conzone, India Couse, Lucas Crannell, Kayden Crouse, Makaylia Cuyler, Ella Davis, Grace Dawson, Cadence Eiriksson, Dylan Elsner, Christian Ennist, Nia Evans, Katrianna Fronk, Caden Gibson, Ryan Greeney, Ella Harris, Nathaniel Hibbert, Aislyn Hilkert, Sarah Hilts, Lana Hsu, Meghan Irwin, Olivia Kapuscinski, Michael Kaye, Dawson Kazyaka, Leah Kelly, Ethan King, Sydney Kroth, Olivia Kurilovitch, William Laird, Leonard Lin, Man Qing Lin, Maddox Mazzoli, Natalee Miller, Rowan Miller, Madisyn Mills, Ethan Munger, Elliot Newell, Leah Norton, Patrick Paris, Brayden Pecora, David Perry, Ethan Peutl, Christopher Pineda, Benjamin Pritchard, Alexander Rice, Grant Romanowski, Daylen Rose, Sydney Rose, Elijah Rowe, Marissa Searor, Riley Searor, Grady Shanly, Andrew Shaver, Jacob Sherrell, Evan Smith, Izabelah Spoto, Logan Stahl, Alina Sykut, Grace Taylor, Brayden Terramiggi, Aiden Towne, Brooke Trevett, Zachary Truell, Xavier Vasquez, Lucas Wallace, Gabriella Warner, Noah Whalen and Brodie Wood.

8th Grade High Honor Roll

Lauren Adkins, Lilly Allison, Grace Anderson, Miles Bandla, Hailey Barbera, Nicholas Beilfuss, Laura Bennett, Isabella Bivens, Torianne Blakeley, Shane Bond, Albert Burns, Hayden Butler, Sophia Cahill, Nathan Carr, Madison Casaletta, Trevor Chamberlin, Madelyn Christ, Aiden Chwalek, Ethaniel Cliff, Joscelyn Coniski, Amanda Connelly, Janessa Coronado, Maya Crane, Caleb Cunningham, Alaina DiBlasi, Audrey Donovan, Evelyn Ellis, Amithy Fellows, Keegan Finch, Austin Freebern, Elizabeth Furlong, Emilie Furlong, Alexis Galvin, Adam Gfeller, Kadae Hunley, Lauren Isham, Margaret Jerred, Maurice Kellison III, Conor Kenny, Kayla Kinney, Thomas Kirwan, Dylan Klefbeck, Sophia Kropf, Addison Kuzawski, Sabrina Langdon, Megan Lopes, Steven Master Jr., Leah McRae, Robin Monette, Madison Morse, Alexis Murphy, Leah Murphy, Logan Myhill, Emery O’Brien, Ella O’Connor, Margaret O’Leary, Justin Olson, Mischa Palmitesso, Alexis Pappa, Keira Pennington, Garret Pickens, Amanda Porter, Sadie Pratt, Kamryn Pritchard, Gavin Ruggio, Brooklyn Saternow, Owen Seubert, Alyssa Spicer, Aniyah Standard, Parker Steffen, Gwendolyn Thompson, Lillee Thompson, Ainsley Wallace, Harley Walpole, Kevin Waters, Molly Wells, Caitlin Whitney and Noah Wilder.

