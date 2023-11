Cop Logs: Fulton PD 10/11/2022 – 10/19/22

Inmate Name: ARNOLD, AUSTIN M

Address: 136 E 3RD ST, OSWEGO, NY

Birth Date: 12/17/97

Arrest Number: 8715

Time/Date: 19:38:00 – 10/13/22 Booking Number: 8741

Loc. of Arrest: 169 W 2ND ST Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

00:59:56 – 06/23/22 – CPL530.70.03 90 (7266)

EXECUTE BENCH WARRANT

Inmate Name: ATKINS, JUNE M

Address: 364 CORT 10, SCHROEPPEL, NY

Birth Date: 09/04/66

Arrest Number: 8698

Time/Date: 19:52:00 – 10/12/22 – Booking Number: 8724

Loc. of Arrest: 900 S 1ST ST; DOLLAR TREE Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description: 19:33:33 – 10/12/22

VTL0511.02A2 UM2 (6664) – AGG UNLICENSED OPERATION-2ND

19:33:33 – 10/12/22/VTL0511.01A UM3 (6858) – AGGRAVATED UNLIC OPER VEH-3RD

19:33:33 10/12/22/VTL0509.01 I0 (3183) – MV LICENSE VIOL:NO LICENSE

19:33:33 10/12/22/VTL0402.01BI I0 (8787) – DIRTY OR COVERED PLATE

Inmate Name: BARTOSEK, JOSEPH M

Address: 603 ONTARIO ST, FULTON, NY

Birth Date: 07/15/89

Arrest Number: 8784

Time/Date: 00:30:00 – 10/18/22 Booking Number: 8810

Loc. of Arrest: 110 W 6TH ST; OSWEGO HOSPITAL Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

04:05:19 – 08/09/22 CPL530.70.03 90 (7266) – EXECUTE BENCH WARRANT

Inmate Name: BURGESS, KAYLA N

Address: 828 HOLLY DR; APARTMENT A12,

FULTON, NY

Birth Date: 03/04/99

Arrest Number: 8743

Time/Date: 01:09:00 – 10/15/22 Booking Number: 8769

Loc. of Arrest: 828 HOLLY DR;APT A-12 Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

01:09:00 – 10/15/22/PL240.20.02 V0 (2638) – DIS/CON:UNREASONABLE NOISE

Inmate Name: CLUTE, DAVID EARL II

Address: 117 MURRAY AVE # 2, SYRACUSE, NY

Birth Date: 12/22/00

Arrest Number: 8808

Time/Date: 09:20:00 – 10/19/22 Booking Number: 8834

Loc. of Arrest: 141 S 1ST ST Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

02:40:30 – 10/19/22 CPL530.70.03 90 (7266) – EXECUTE BENCH WARRANT

Inmate Name: DEMOTT, SHANE MICHAEL

Address: 113 N 5TH ST, FULTON, NY

Birth Date: 07/18/01

Arrest Number: 8757

Time/Date: 10:09:00 – 10/16/22/Booking Number: 8782

Loc. of Arrest: SEWARD ST & WHITAKER RD Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

09:29:52 – 10/16/22 PL145.00.04 AM4 (7835) – CRIM MIS 4:PREVNT EMERGNCY CAL

09:29:52 – 10/16/22 PL155.30.05 EF4 (4777) – GR LAR 4TH:PROPERTY FRM PERSON

Inmate Name: FERGUSON, AUSTIN S

Address: 211 W 1ST ST S, FULTON, NY

Birth Date: 07/10/92

Arrest Number: 8779

Time/Date: 20:00:00 – 10/17/22 Booking Number: 8805

Loc. of Arrest: 200BLK W 1ST ST S Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

19:19:34 – 10/17/22 VTL0511.01A UM3 (6858) – AGGRAVATED UNLIC OPER VEH-3RD

19:19:34 – 10/17/22 VTL0509.01 I0 (3183) MV LICENSE VIOL:NO LICENSE

Inmate Name: FOUNTAINE, CHRISTOPHER M Jr

Address: 106 ALVORD RD, SYRACUSE, NY

Birth Date: 08/03/98

Arrest Number: 8764

Time/Date: 18:30:44 – 10/16/22 Booking Number: 8789

Loc. of Arrest: 260 S 2ND ST Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

10:55:00 – 07/30/22 PL215.51.BVI EF1 (5936) CRIM CONTEMPT-1ST:PHYS MENANCE

10:55:00 – 07/30/22 PL240.26.01 V2 (5527) HARASSMENT-2ND:PHYSICAL CNTACT

Inmate Name: GAGNON, DAVID M

Address: 58 ERIE ST, OSWEGO, NY

Birth Date: 05/04/89

Arrest Number: 8673

Time/Date: 13:00:00 – 10/11/22 Booking Number: 8695

Loc. of Arrest: 169 W 2ND ST; OSWEGO POLICE Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

00:27:18 – 08/05/22 CPL530.70.03 90 (7266) – EXECUTE BENCH WARRANT

Inmate Name: GRAHAM, DAVONTE T

Address: 1100 EMERY ST; APT 301, FULTON, NY

Birth Date: 09/23/00

Arrest Number: 8735

Time/Date: 19:52:00 – 10/14/22 Booking Number: 8761

Loc. of Arrest: 1100 EMERY ST; APT 301 Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

19:00:00 – 10/14/22 PL145.05.02 EF3 (7006) – CRIM MISCHIEF 3:PROPERT

19:00:00 – 10/14/22 PL240.75 EF0 (8220) AGGRAVATED FAMILY OFFENSE

19:30:00 – 10/14/22 PL120.14.01 AM2 (5479) MENACING-2ND:WEAPON

19:30:00 – 10/14/22 PL265.02.01 DF3 (2745) CRIM POSS WEAP-3RD:PREV CONV

Inmate Name: GUPPY, MELISSA LEE

Address: 208 UTICA ST; APT 1, FULTON, NY

Birth Date: 12/20/91

Arrest Number: 8135

Time/Date: 12:15:00 – 10/15/22 Booking Number: 8155

Loc. of Arrest: 408 UTICA ST., APT. 1 Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

18:10:00 – 08/14/22 LOC 90 (1555) UNSPECIFIED VIOL OF LOCAL LAW

Inmate Name: HART, PATRICK R

Address: HOMELESS, PHOENIX, NY

Birth Date: 11/14/86

Arrest Number: 8699

Time/Date: 23:08:00 – 10/12/22 Booking Number: 8725

Loc. of Arrest: 317 UTICA ST Agency: FPD

Offense Date/Statute Offense/Description:

03:02:37 – 10/12/22 CPL530.70.03 90 (7266) EXECUTE BENCH WARRANT

-Arrest Number: 8700

Time/Date: 23:08:00 – 10/12/22 Booking Number: 8726

Loc. of Arrest: 317 UTICA ST Agency: FPD

03:02:23 – 10/12/22 CPL530.70.03 90 (7266) – EXECUTE BENCH WARRANT

Inmate Name: JACKSON, ANNA MARIE

Address: 287 HONEY HILL RD, GRANBY, NY

Birth Date: 04/12/93

Arrest Number: 8769

Time/Date: 04:03:00 – 10/17/22 Booking Number: 8794

Loc. of Arrest: ACADEMY ST & S 6TH ST Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

03:31:02 – 10/17/22 CPL530.70.03 90 (7266) EXECUTE BENCH WARRANT

Inmate Name: KENNEDY, BOBBI LEA

Address: HOMELESS, FULTON, NY

Birth Date: 03/03/90

Arrest Number: 8703

Time/Date: 08:25:00 – 10/13/22 Booking Number: 8729

Loc. of Arrest: 163 S 1ST ST Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

08:13:13 – 10/13/22 PL140.20 DF3 (2129) BURG-3:ILLEG ENTRY WITH INTENT

08:13:13 10/13/22 PL155.25 AM0 (2172) PETIT LARCENY

Inmate Name: MCCLURE, BRADLEY C

Address: 120 FULTON AVE, FULTON, NY

Birth Date: 01/29/87

Arrest Number: 8713

Time/Date: 23:08:00 – 10/12/22 Booking Number: 8739

Loc. of Arrest: 316 UTICA ST Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

23:01:44 – 10/12/22 CPL530.70.03 90 (7266) EXECUTE BENCH WARRANT

Inmate Name: MONTANA, JUSTIN J

Address: 35 RIKERS BEACH RD, SCRIBA, NY

Birth Date: 04/05/85

Arrest Number: 8729

Time/Date: 14:06:00 – 10/14/22 Booking Number: 8755

Loc. of Arrest: 165 W 4TH ST S Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

00:32:26 – 10/05/22 CPL120.60.01 90 (7264) EXECUTE WARRANT OF ARREST

-Arrest Number: 8730

Time/Date: 14:06:00 – 10/14/22 Booking Number: 8756

Loc. of Arrest: 165 W 4TH ST S Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

14:02:00 – 10/14/22 PL205.30 AM0 (2357) RESISTING ARREST

Inmate Name: ROACH, JAMES J

Address: 116 ONEIDA VILLAGE DR, FULTON,

NY

Birth Date: 12/30/76

Arrest Number: 8747

Time/Date: 13:50:00 – 10/15/22 Booking Number: 8773

Loc. of Arrest: 116 ONEIDA VILLAGE DR Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

21:31:34 – 08/09/22 LOC 90 (1555) UNSPECIFIED VIOL OF LOCAL LAW

-Arrest Number: 8748

Time/Date: 15:20:00 – 10/15/22 Booking Number: 8774

Loc. of Arrest: 116 ONEIDA VILLAGE DR Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

13:47:15 – 10/15/22 LOC 90 (1555) UNSPECIFIED VIOL OF LOCAL LAW

Inmate Name: SCERBO, BRITTANY M

Address: 901 MADISON ST, SYRACUSE, NY

Birth Date: 08/19/94

Arrest Number: 8691

Time/Date: 12:02:00 – 10/12/22 Booking Number: 8717

Loc. of Arrest: 141 S 1ST ST Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

21:01:39 – 07/15/22 PL215.50.03 AM2 (2383) CRIM CONTEMPT-2ND:DISOBEY CRT

-Arrest Number: 8692

Time/Date: 12:02:00 – 10/12/22 Booking Number: 8718

Loc. of Arrest: 141 S 1ST ST Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

11:16:35 – 10/11/22 CPL530.70.03 90 (7266) EXECUTE BENCH WARRANT

-Arrest Number: 8693

Time/Date: 12:02:00 – 10/12/22 Booking Number: 8719

Loc. of Arrest: 141 S 1ST ST Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

11:25:52 – 10/11/22 CPL530.70.03 90 (7266) EXECUTE BENCH WARRANT

Inmate Name: SMITH, CODY MICHAEL

Address: HOMELESS, FULTON, NY

Birth Date: 09/06/94

Arrest Number: 8744

Time/Date: 00:06:00 – 10/15/22 Booking Number: 8770

Loc. of Arrest: 1100 EMERY ST Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

23:31:14 – 10/14/22 PL120.00.01 AM3 (2019) ASLT 3-W/INT CAUSE PHYS INJURY

Inmate Name: STORTO, JUSTIN A

Address: 1092 CORT 35, NEW HAVEN, NY

Birth Date: 06/01/95

Arrest Number: 8739

Time/Date: 02:10:00 – 10/15/22 Booking Number: 8765

Loc. of Arrest: 141 S 1ST ST Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

08:45:30 – 08/04/22 CPL530.70.03 90 (7266) EXECUTE BENCH WARRANT

-Arrest Number: 8740

Time/Date: 02:10:00 – 10/15/22 Booking Number: 8766

Loc. of Arrest: 141 S 1ST ST Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

07:48:33 – 08/04/22 CPL530.70.03 90 (7266) EXECUTE BENCH WARRANT

Inmate Name: STOTT, ASHLEYLYNNE

Address: 712 ONEIDA ST, FULTON, NY

Birth Date: 03/15/88

Arrest Number: 8694

Time/Date: 13:45:00 – 10/12/22 Booking Number: 8720

Loc. of Arrest: 712 ONEIDA ST Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

03:03:03 – 10/12/22 CPL120.60.01 90 (7264) EXECUTE WARRANT OF ARREST

-Arrest Number: 8695

Time/Date: 13:45:00 – 10/12/22 Booking Number: 8721

Loc. of Arrest: 712 ONEIDA ST Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

03:02:50 – 10/12/22 CPL120.60.01 90 (7264) EXECUTE WARRANT OF ARREST

-Arrest Number: 8750

Time/Date: 18:20:00 – 10/15/22 Booking Number: 8776

Loc. of Arrest: 712 ONEIDA ST; DOWNSTAIRS APT Agency: FPD

Offense Date/Statute/Offense Description:

23:03:31 09/19/22 LOC 90 (1555) – UNSPECIFIED VIOL OF LOCAL LAW

