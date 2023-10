Fulton Junior High School Students Earn Academic Honors For Q1

FULTON – Several Fulton Junior High School students recently achieved honor roll or high honor roll status upon completion of the first marking period.

Principal Marc Copani commended each student for their hard work and commitment shown throughout the first quarter of the 2021-2022 school year. Students who achieved an overall average of 85.00 to 89.99 were named to the honor roll, while high honors were awarded to students who achieved an average of 90.00 or higher.

Seventh Grade Honor Roll

Briannah Allen, Conner Baum, Michael Blair, Grace Britton, Kendall Brooks, Zackery Buscemi, Cassidy Calaman, Evan Calkins, Reace Casler, Nicholas Clark, Dayah Crowson, Maximus Cunningham, Emily Detor, Hunter Devore, Walker Doney, Corban DuBois, Camri Elliott-Noyes, Jeremiah Fabian Printup, Camden Fellows, Kody Frataccia, Konner Goding, Chace Green, Christopher Hardick, Nathanael Havens, Madyson Holley, Preston Hutchins, Shawn Kimball, Jr., Nathan LaBeef, Izaac Mirabito, Alivia Murphy, Justin Muth, Ronald Noble, Luka Piquet, Tailen Purcell, Danato Raponi, Robert Reid, Kristy Richardson, Ayden Santiago, Kevin Seabury, Julianna Seymour, Nevaeh Sparks, Ayden Spaulding, Karlee Vail, Alexa Van Auken, Haydn VanSteenburgh, Dominic Vescio, Owen White and Amore Young.

Eighth Grade Honor Roll

Aless Baker, Alex Banner, Autumn Barrick, Matthew Beebe, Paige Bort, Faith Britton, Elijah Brooks, Zachary Brown, Kyleigh Burkard, Skyler Bush, Roberto Cardenas, Nathanial Casler-West, Brandon Coleman, Jr., Alexander Collins, Micah Collins, Cayley Cunningham, Ethan Doran, Ryan Dumas, William Duso, Joseph Foley, Tyler Goessl, Ava Greeney, Hayden Hall, Morgan Ingison, Brayden Ippolito, Cody Maynard, Mya McCarthy, Noah Mihalek, Annabelle Murphy, Peyton Newton, Nathaniel Osborne, Tee Jay Pagliaroli. Nash Peterson, Josiah Radley, Kallen Roberts, Chrisangel Rojas Santiago, Treydon Ross, Brian Santiago, Thomas Scanlon, Hailey Smith, Adam Stacey, Mylee Stock, Aubree Taber, Josalynn Taylor, Olivia Tussey and Waylon Watson.

Seventh Grade High Honor Roll

Rachel Acker, Austin Allen, Miguel Alvarado, Layne Arnold, Logan Arnold, Tyler Arnold, Rowan Backenstross, Addison Barrick, Caeli Bartlett, Kaleb Bartlett, Max Beasley, Hailey Becker, Matthew Becker, Ayden Bigelow, Kendyll Bixby, Nathan Blake, Kendra Blakeney, Claire Briggs, Chloe Britton, Catherine Brown, Emma Burnett, Giuliana Busch, Gracyn Cantine, Joslyn Cantine, Cuba Catano-Matip, Lana Champion, Chase Clark, Halina Cole, Mason Cook, Callen Cowden, Ethan Davis, Joshua Davis, Jr., Julianne Delano, Claire Dempsey, Jaelieana DeRycke, Austin DiBartolo, Tanner Ditton, Xavier Doty, Daniel Douglas, Koby Drake, Khimber DuMont, Avery Evans, Kierra Fairbanks, Abraham Gallagher, Liliana Garcia, Madalyn Gates, Ronan Guynn, Aidan Halladay, Nathaniel Halligan, Sophia Hanlon, Alyssa Hatter, Braelyn Horning, Benjamin Hotaling, Elliana Hotchkiss, Trinity Hughes, Jayden Hutchinson, Henry Jerred, William Jiang, Nevaeh Jock, Eli Johnson, Lori Johnson, Brody Jordan, Madison Kane, Skylar Kempston, Teagan Kingsley, Myles Kitts, Brady Kunzwiler, MacKenna LaBarge, Julia Leach, Anayah Leon, William Mann, Vivienne Marshall, Michael Mellon III, James Menter, Kane Morey, Aiden Nelson, Kamryn Nichols, Declan Nickerson, Faith O’Bryan, Mason Parks, Tileya Penson, Skyler Perkins, Dahni Perry, Tyler Phillips, Lloyd Pierce, Braedon Prock, Avery Pudney, Annie Quirk, Chloe Recore, Ava Revak, Kayla Rodriguez Barrios, Charles Rowlee, Alea Runge, Dominic Saunderson, Juliet Schnall, Easton Schremp, Kaylee Shaw, Keagan Shortslef, Alexa Smith, Hunter Smith, Josephine Smith, Abigail Spilman, Ian St.Onge, Bryana Stanard, Alison Strickland, Greyson Strong, Kash Stuber, Kaiya Stupp, Liliana Taylor, Riley Thurlow, Jometh Torres Algarin, Sydney Ure, Genevieve Urgan, Michael VanDeLinder, Graciela Vasquez, Grace Vogel, José Vosseller, Connor Walter, Avery Washburn, Kelci Watkins, Hannah Wells, Carter White, Paighton Whitney, Alexandrea Wilcox, Lena Williams, Odynn Wilson, Rylan Wise, Thomas Wood and Nevaeh Yawn.

Eighth Grade High Honor Roll

Bryce Alguire, Gionna Allen, Savannah Allen, Jack Amidon, Collen Austin, Abigail Barnes, Logan Bean, Zoe Bechtel, Tyler Beeman, Donald Belson III, Nathaniel Bohne, Berlin Bolster, Laurissa Bruska-Ostrander, Sophie Burtis, Belladeonna Calkins, Anthony Carroll, Dilyn Caza, Fynley Chapman, Ethan Clark, Logan Cleverly, Saige Conger, Semira Connelly, Connor Connolly, Holly Cornell, Alan Craig, Ayden Cusic, Brianna DeGonzaque, Katharine Demars, Veronica Demperio, Jordan Devendorf, Kody Doran, Kelsey Draughn, Ethan DeMont, Ada Dumouchel, Kayden Edick, Brady Farrands, Julia Frataccia-Wavle, Bailie Garbutt, Jared Gardenier, Lily Jean Giberson, Andrew Gibson, Grace Gilles, Nikolas Grant, Julian Graziano, Liam Green, Casandra Guillaume, Ryan Gustke, Jaden Hall, Alkasim Harbi, Myleigh Hayward, Olivia Hendrickson, Gwendalyne Hollenbeck, Michael Holmes, Madison Hood, Marleah Hudson, Amelia Hughes, Emma Hutchinson, Mitchell Jacobs, Brady Jacobson, Aiden King, Mason Kinney, Grace Kitts, Brady Klinkowsky, Madalyn LaBeef, Braeden LaDue, Alexandre Lafrance, Aden Lavallee, Hannah Mackey, Allison Mainville, Denzil McCarty-Castillo, Angus McClave, Lily McCoy, Zackery McDougall, Natalie McRae, Eva-Mae Meeker, Austin Milks, Annalee Mitchell, Claire Murray, Olivia Nesbitt, Jacob-James Newton, Finley Nye, Devin Patchen, Kiernan Percival, Lucas Pike, Elliot Prior, Kiley Pudney, Railen Purcell, Cameron Purvis, Kaiden Raymond, Sahara-Lynne Raymond, Benjamin Renfrew, Sabastian Rojas, Camren Rothrock, Kendra Runge, Isabella Salotto, Maxwell Scipione, Emma Seymour-Wright, Adam Sharkey, Cali Shaw, Chace Shepard, Olivia Skilinskis, Addison Smith, Hayden Smith, Abigail Somers, Logan Somers, Emma Spaulding, Chase Spohn, Ezekiel Stelios-Hotchkiss, Jason Stevenson, Jr., Riley Stoutenger, Hagan Strong, Vardon Taplin IV, Penelope Taylor, Skye Thompson, Owen Tice, Allison Treneer, Zoey Tryon, Caleb Turner, Chase Turner, Mikaylee Vail, Allison Van Auken, Aliana Vazquez, Alaina Vescio, Madeline Viscome, Armando Vosseller, Brady Wagner, Marie Walch, Justin Wallace, Irelynn Wallace-Kerfien, Joseph Wardhaugh, Colin Ware, Jr., Colby Weaver, Mason Wendt, Zander West, Benjamin Wilson and Tyler Zurek.

