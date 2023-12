Fulton Junior High Releases First Quarter Honor Roll

FULTON – Fulton Junior High School recently released its list of students achieving honor roll and high honor roll status for the first quarter of the 2023-2024 academic year. Principal Eric Koproski and Assistant Principal Hannah Platt praised the students for a job well done.

Students who achieved an overall average of 85.00 to 89.99 were named to the honor roll, while high honors were awarded to students who achieved an average of 90.00 or higher.

Grade 7 Honor Roll: Keila Eulalia Alonzo Alonzo-Mendez, Elliemae Louise Austin, Bryelle Nicole Bentley, Emma Marie Blackmar, Rosalea Elaine Brais, Josselyn Marie Buske, Connor John Carolla, Harper Paris Chetney, Jacob Ryan Clark, Ethan E Collett, Callen Ryan Dana, Connor David Draper, Abel James Eby, Rylee Wyatt Emeterio, Grace Marie Gabel, Ella Pearl Gascoigne, Elaina Marie Gilles, Brock Joseph Harp, Austin William Haskins, Cohan Russell Humphrey, Ethan Matthew Ingerson, Brayden Joseph Ives, Lucas James Ketcham, Dale Jio Krause, Jameson John Lombardo, Aleishka Martinez Martinez, Lacey May McClure, Jasmin Elena Mendez Rodriguez, Arianna May Milks, Eliza Kimberly Miner, Jayden Michael Miner, David Wesley Moody III, Paige Tomlyn Murphy, Aiden Zachariah Neal, Harper Abella Nichols, Kyleigh Marie Pearson, Mckayla Ann Quimby, Logan Scott Race, Eddie Daniel Ramirez-Abrams, Thomas Keith Richardson Jr, Brayden Jeffrey Rosales, Nathan Jacob Rozner, Stefan Elijah Rupert, Jersey Alexis Ryder, Andrew Bryan Sanders, Lyleah Susan Sawyer, Brendan Elliot Sexton, Jocelyn Ruth Shurtleff, Noah Stephen Timmerman, Kylie Anahlia VanDeLinder, Aviana Grace VanSanford, Tanner James Webber, and Chase Walker Webster.

Grade 8 Honor Roll: Caleb Joseph Allen, Ava Mae Bartholomew, Brandon James Bartlett, Carter Nicholas Bell, Dylan David Bigelow, Kayden William Brand, Lily Michelle Burkard, Dylan Eugene Champion, Mayson Livoy Clotter, Jenson Elliot Connelly, Francis Dean Corradino, Anthony Thomas Demperio IV, Isabell Marie Farley, Jacob Ryan Goss, Keyiara Guernsey, Leland Donald Guillaume Jr., Zoey Lynn Hamilton, Sophia Lynn Hudson, Addison Naomi Johnson, Elouise Renee-Ruth Knight, Liany Faith Lancto, Lucas Scott Lollman, Brodie James Maliszewski, Kameryn Elise Marcellus, Ra’mya Ann Martin, Xavier R Mihalek, Jacob Morrison, Santiago Alejandro De Sousa Navarro, Isabella Mae Newton, Josie Marie Patrick, Noah Christian Peck, Elliot Carter Prusinowski, Amya Marion Ramos, Kenzie Nichole Reed, Emily Rose Michele Rivera, Nicholas Ray Sands, Connor Perry Scanlon, Malachi Roselli Scaringi, Lyric J Schlosser, Griffin Wynman Shear, Natalina Grace Smegelsky, Shawna Mae Southworth, Finnley Grace Tarbe, Sophia Louise Taylor, Halo Grace Turner, Bella Lou Vant, Kaily Mae Wass, Saline Marie Lyn Webster, Alexzander Steven White, Jeremy Brent Wright Jr, and Nevaeh Hope Zagoursky.

Grade 7 High Honor Roll: Abigail Alonzo-Mendez, Dante Blake Anthony, Mia Grace Bateman, Olivia Grace Bennett, Michael James Best, Bryan Richard Bixler, Elizabeth Kay Blake, Abigail Diane Bouchez, Alvaro Jose Cadenas Alas, Athena Gloria Cappelletti, Marcus James Collar, Mina Jane Cooper, Raylan Lee Cooper, Rowen Thorpe Cowden, Hayden Riley Crofoot, Crispin David Crowe, Alexa Marie DeForest, Mariana Michelle Diaz Torres, Conor Adam Dona, Jaxson Gray Dorschel, Jett Anthony Drake, Hayden Elizabeth Dygert, Savannah Lynn Emmons, Aidan Joseph Faulstick, Colten John Fellows, Connor Justin Fluent, Grace Olivia Fluno, Evelyn Hollis Gravely, Sophia Leeann Gulliver, Lilyana Rose-Marie Hall, Shylee Marie Holmes, Caedmon Tait Hotchkiss, Aryn Marie Hover, Lydia Kay Howard, Emalee Virginia Huckabone, Jameson Walter Hutchinson, Colton R Ilardi, Paige Renee Jackson, Ava Rose King, Karson John King, Sophie Ann Kunzwiler, Mckayla Marie Lincoln, Mitchell Clayton Loughrey, Lennox Maximus Love, Maximus Alexander Henry Martiny, Khloe Elisabeth Mason, Caylin Rene Maynard, Connor Edward McEwen, Max Cooper McGinley, BrookLynn Marie Rose McPherson, Kevin Jeffrey Menter, Audrey Olivia Miller, Kaylee Ann Miller, Chaos Aleksandr Mills, Natallyah Marie Monahan, Mac Cavallaro Morey, Tessa May Morey, Cadence Ali Nipper, Michael Harrison Noel, Everleigh Stacy Nye, Austin James Okoniewski, Ean Mitchell Prusinowski, Brooklynne Jade Reed, Ava Elizabeth Reis, Isaac James Reynolds, Alivia Taylor Rodriguez, Anthony Kristopher Rourke, Greyson Christopher Ruiz, Kaleb Connor Rupert, Jason Michael Scott, Charleigh Rosabella Shaffer, Mason James Shatraw, Molly Elizabeth Smith, Seth David Smith, Tucker Christopher Smith, Hannah Rae Spaziano, Sullivan Danger Strong, Alaina Inez Stuart, Henry William George Taylor, Hayden Riley Terpening, Eli Owen Timmerman, Cameron Michael Trail, Rileigh Michele Tryt, Heath Gabriel Turner, Toby James Vayner, Alex Michael Wagar, Evan James Weaver, Kinleigh Joy Weaver, Katherine Ann Wettering, Isabella Marie Winterhalt, and Elliot Jason Zenor.

Grade 8 High Honor Roll: Adam Achki, Jaxson Cooper Allen, Benjamin Isaac Barth, Dylan Jayden Bartlett, Blake Benjamin Bednarz, Aiden Michael Bergman, Tanner David Bryerton, Aubrey Marie Bush, Ian Curtis Clark, Makayla Rae Clark, Selia Grace Clark, Brooke Lynne-Marie Clohecy, Caeleb Glen Coffey, Airyanna Lee Magdelene Cooper, Sadie Grace Davis, Izzabelle Lynn DeGroat, Clayton Joshua Demars, Mylah Alaina Dempsey, Collin James Denson, Rose Douglas, Elliott Dempsey Dumouchel, Caleb Jeffrey-Michael Dykeman, Alivia Lynn Exelby, Makenna Grace Fancett, Abygale Nicole Farley, Gabriella Elizabeth Ferrara, Izabel Sadie Flood, Bailey Catherine Frost, Vita Grace Galini, Allison Rosalie Goss, Nicholas Elliott Goss, Brynn Marie Graf, Lucas David Hammond, Zachary Shamus Hammond, Kenadie Maddison Hart, Kaiden Alexander Hofmann, Audrina Mariana Horton, Reese Elizabeth Ives, Autumn Marie Jones, Zachary Charles Kane, Liam Michael Kent, Andie Irene Kerr, Abigail Marie Kinney, Jayden Robert Kring, HayLeigh Elizabeth Lenz, Emma Mae Liberti, Max Riley Loomis, Isaiah Thomas Lorraine, Arieana Lee McDonald, Grace Elizabeth McEwen, Cayden M Meeker, Kloey Mae Merritt, Amelia Mary Monroe, Emilyn Jean Moshier, Taryn Marie Murphy, Gauge Ulrik Neal, Hailey Catherine Niver, Ruthie Jane Niver, Jack Winfield Olon, Noah Snyder Osborne, Kenzlee Hope Parry, Keighlen Elizabeth Patriak, Taylor Anabile Pisano, Ella Elizabeth Przychodzen, Adabella Corynn Reed, Kaya Shea Renfrew, Gabriella Jane Rodriguez, Elijah Samuel Sandoval Albuja, Braydn Richard Scott, Corey A. Seymour, Morgan E Sheldon, Cadie Jean Shepard, Oliver Michael Smith, Ava Liliana Stenson, Kylie Anne Marie Stevens, Blake Christopher Swick, Lauren Elizabeth Thornber, Gianna Grace Thurlow, Lila Ann Thurlow, Matthew Alden Tice, Julia Rose Tomarchio, Riley Lynn Trude, Klaire Parker Vant, Dalilah Amaris Vasquez, Jocelyn Elizabeth Vasquez, JaKobe Joel Vescio, Caitlyn Leigh Warren, Salem James Whelsky, Ryleigh Marie Williams, Elizabeth Rose Woods, Daymin C Woodworth, and Hadley Jane Young.

