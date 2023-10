G. Ray Bodley High School Students Earn Academic Honors For Quarter 1

FULTON – Several G. Ray Bodley High School students recently achieved honor roll, high honor roll or high honor roll with distinction status upon completion of the first marking period.

Principal Donna L. Parkhurst commended each student for their hard work and commitment shown throughout the first quarter of the 2021-2022 school year. Students who achieved an overall average of 85.00 to 89.99 were named to the honor roll, while high honors were awarded to students who achieved an average of 90.00 to 94.99 and high honors with distinction were bestowed upon students who achieved an average of 95.00 and over.

Ninth Grade Honor Roll

G Bach, William Baum IV, Hannah Bell, Alyssa Bort, Michael Buchanan, Ricky Bush, Finnegan Coons, Liam Crandall, James DeCare IV, Shelby Dopp, Alyssa Durval, Hayden Ferraris, Natalie Gulliver, Keaton Kelly, Owen Kitts, Aiden LaBeef, Avery Lawton, Evan Malay, Valerie Nichols, Janai Nunez-Lopez, Wyatt Pastorell, Abbie Payment, Evan Prusinowski, Andora Reid, Fenix Robinson, Alejandro Rodriguez, Hailee Rose, Daniel Rose III, Cadence Schneider, Alyson Sheffield, Thomas Springer, Noah Stock, John Strout, Dylan Sullivan, Haley Taplin, Gianna Tucker, Antonio Tussey, Izaiah VanBuren, Landon Wakefield, Hunter Wallace, Dakota Wells-Cali and Skylar Wilcox.

10th Grade Honor Roll

Michael Abdallah, Nina Adkins, D’mya Almanzar, Danielle Boyce, Matisyn Brockway, Matthew Brown, Tyler Bryant, Aidan Culbertson, Collin Cunningham, Tyler Ditton, Doneasha Dorsey, Tyler Drake, B Epolito, Olivia Frataccia, Michael Funderburg, Courtney Glod, Bryce Greenier, Dianna Hagan, Cameron Hall, Anthony Hamel, Ciearra Harris, Logan Higgs, Kassidy Hofmann, Kyle Hood, Emma Kerfien, Jacob King, McKenna Lawson, Ayden Lemons, Tyler Lovejoy, Jade Mills, Kamila Miranda, Christopher Murphy Jr., Shareese Nelson, Brady Niver, Gerrit Ossevoort, Theodore Pederson, Cooper Pike, Mia Rodriguez, Alexis Sacco, Madelyn Sands, Nicholas Schneider, Kiera Scott, Jonathan Smiley, Kobe St. Onge, Connor Sterling, Jeanette Trapp, Zayne Williamson, Ethan Wisniewski, Trinity Wood and Kyan Woodward.

11th Grade Honor Roll

Ava Blasczienski, Izabella Bogardus, Simon Bradshaw, John Jack Bryant, Reese Calkins, Carlee Chappell, Grace Clary, Alexander Crisafulli, Mariflor Diaz-Perez, Melody Dunham, Cassidy Duso, Kia Flynn, Meghan Galvin, Linda Hartmann, Kelly Hayden, Cory Hyman, Nathan Jackowski, Amber Jackson, Caitlin Johnson, Naomi Johnson, Sutter Lewin, Daniel Ligoci, Brenda Longok, Jordon Loomis, David Matthews, Kaeli McCarthy, John McCauliffe III, Trae Mitchell, Jaydon Muckey, James O’Connor Jr., Jack Phillips, Michael Pitcher III, Kiera Purdy, Sydney Sachel, Jacob Shaw, Hayden Shear, Cameron Shutts, Brodie Snyder, Brock Tetro, Ethan Weaver, Peyton Wells, Donay Whaley, Tyler Wilson and Sean Wright.

12th Grade Honor Roll

Jason Alpeter Jr., Caleb Battelle, Alexa Bell, Zackery Bennett, Ian Blaine, Olivia Cunningham, Dylan DeMott, Aeryn Digby, Jade Doran, Logan Downey, Mikayla Fancett, Mason Firenze, Emma Francisco, Kendra Gardner, Ashton Gates, Maya Gugula, Rana Harbi, Dalton Hines, Madison King, Kayla Leach, Hannah Marvin, Hanna Miller, Sydney Osborn, Appolina Perez Stambaugh, Jasmyne Perry, Jeremy Sawyer, Savannah Sellin, Jacob Stassi-Martin, Cameron Waugh, Solus Whitney, Alyssa Wicks and Damien Wilbur.

Ninth Grade High Honor Roll

Shyla Alvarado Vasquez, Ryan Bennett, Aidan Bowman, Robert Briggs, Georgina Burch, Trevor Chappell, Matthew Clark, Cassandra Clarke, Marissa Crofoot, Santina Cunningham, Ian Daniels, Zyah DeMott, Daniel Devendorf, Mason Erkan, Avery Farfaglia, Collin Firenze, Elianna Fowler, Austin Garn, Anthony Goetz, Aidan Greeney, Natalie Guile, Elijah Halstead, Haven Hicks, Jacob Hotaling, Vivian Hotaling, Niyah Humphrey, Natasha Karasek, Madeline Ligoci, Hayden Lockwood, Andrew Mainville, Madison McCarty-Castillo, Ryan McLoughlin, Tristian Mejia, Walter Metcalf Jr., Gabriella Mitchell, Ronnie Neill, AnnaRose Odett, Sarah Patrick, Ava Pelky, Isabella Perkins, Timothy Piano Jr., Abby Pierce, Dawson Reed, Allyssa Rivera, Isabella Rodriguez, Cristofer Rodriguez Barrios, Orianna Romanowicz, Brianna Rothrock, Ryan Sandler, Daniel Schremp, Caitlin Scout, Izabel Taylor, Josuan Torres Algarin, Tyler Tucker and Maddison Weldin.

10th Grade High Honor Roll

Jacob Atwater, Aidan Baldwin, Paige Ball, Emily Barrett, Anna Bednarz, Maddison Blake, Kailey Bocyck, Jamie Burdekin, Alexis Bush, Paityn Cali, Dakoda Capozzi, Cameron Connolly, Dakota Delaney, Gavin Doty, Owen Dumouchel, Molly Evans, Gabriela Farnham, Trenton Farrands, Cameren Fragale, Braeden Frost, Kayla Frost, Mason Fuller, Kyler Haggerty, Nathan Hutchinson, Sophia Jofre, Drea Johnson, Grant Johnson, Mackenzie Kerfien, Grace Kilpatrick, Joely LaPage, Madison Lincoln, Kaitlyn Lovejoy, Chloe Mansfield, Alexis Martin, Rebekah May, Abigail Miner, Breanna Murphy, Nasir Noel, Derrick Orr Jr., Ellie Parkhurst, Moira Percival, Remy Pitcher, Max Potter, Ethan Rogan, Cody Romanowicz, Leanna Rupert, Vincent Salerno, Christian Santee, Alyssa Sawyer, Jenna Sitar, John Sosenko Jr., Rylee Spencer, Evan Standish, Melanie Lynne Strecker, Wyatt Tarbe, Rosalind Taylor, Conor Tibbetts, Hailey Tussey, Douglas VanSanford, Jeffrey Wardhaugh, Anthony Warner and Sebastian Warthen.

11th Grade High Honor Roll

Madison Baum, Mackenize Bennett, Ashlyn Bonnell, Haleigh Brown, Luz de Luna Catano-Matip, Colton Chapman, Aidan Collins-Wheeler, Makayla Cumber, Emily Elizabeth Dalton, Madelyn Delano, Ava Demars, Gracie Dempsey, Braeden DePoint, Lauren Diak, Matthew Duell, Evan Gray-Blasczienski, Katelyn Hartman, Trevor Hendrickson, Ashley Huller, Jessy Joslyn, Riley Kempston, Rose LaDue, Miranda Laws, Chasity-Mari LeClair, Emma Longley, Jocelyn Loomis, Reagan Lunn, Riley Lunn, Samantha Moon, Iz Moxley, Bryce Noel, Connor Nugent, Jose’ Pascual Lopez, Camilla Piano, Addison Pickard, Bryce Rogers, Leah Rowlee, Tyler Santee, Ryley Spilman, Elle Stafford, Shayla Sykes, Elijah Turner and Joshua Wilcox.

12th Grade High Honor Roll

Jose Aguilar, Anthony Alfano, Courtney Bednarz, Isabella Cary, Gibran Catano-Matip, Elizabeth Chrisman, Madison Clark, Alicia Collett, Noah Cordone, Jonathan Dingman, Megan Flint, Madison Flood, Tesa Galvin, Anthony Gilmore, Hannah Grant, Cassandra Greer, Jaden Harrington, Jessica Herlowski, Jaxson Jodway, Tyler LaDue, Reagan LaPage, Cody Lawton, Joann LeVea, Alexa Lucieer, Abigail Mainville, Gianna Mastro, Matthew McCarty, Mary Jane Mullaney, Ryan Nichols, Sarah Nichols, Channing Noel, Kieran O’Hanlon, De’Nayah Orr, Madison Palmer, Reese Pierce, Kaden Reynnells, Maria Schlosser, Allison Standish, Destiny Stott, Charles Stoutenger, Riley Thompson, Phillip Tomarchio II, Emily Treneer, Dylan Waldron, Lyndsey Warner and Trey White.

Ninth Grade High Honor Roll with Distinction

Braden Allen, Madison Bennett, Latoria Blakeney, Lauren Bradshaw, Aidan Caples, Mya Carroll, Solange Catano-Matip, Chloe Close, Bailey DePoint, Ava Ditton, Willow Dumas, Ahlam Harbi, Cole Havens, Jacob Ingersoll, Tyler Ingersoll, John Martin, Kathryn McCleery, Adelaide McEachen, Savannah Mirabito, Alissa Murdoch, Colten Norton, Gracie Parry, Emma Perkins, Karina Santana, Yale Scipione, Calie Shepard, Mitchell Shurtleff, Kyle Stuber, Allie Swick, Liliana Thompson, Faith Tibbetts, Summer Lee White, Audrey White and Jayce Wornick.

10th Grade High Honor Roll with Distinction

Geena Abbott, Laura Bartlett, Rylee Bartlett, Olivia Bauer, Lauren Bush, Charlie Chen, Harper Ells, Natalie Frost, Ella Halladay, Beverly Hotchkiss, Bryanna Howard, Grace Hutton, Zoey Kerr, Joshua King, Dawson Krause, Anna Lund, Grady Marshall, Daniela Mendez Rodriguez, Reese Niver, Riley Niver, Grace Olon, Ciara Orr, Carleigh Patterson, Dominick Reidell, Evelyn Rupert, Adyson Shepard, Rihanna Sparks, Ashley Taplin, Aiden Trude and Abigail Waters

11th Grade High Honor Roll with Distinction

Megan Acker, Ryan Carroll, Sabrina Carvey, Teddy Clayton Jr., Sam Cotton, Ethan Demars, Rileigh Drake, Tanner Emmons, Myah Jones, Mali Lamanna, Harper McClave, Kayla McCraith, Kyra Merritt, Olivia Metcalf, Robert Moon, William Patterson V, Alexis Pettit, Maddison Schlosser, Emily Seale, Laura-Anne Vayo and Kendall Williamson.

12th Grade High Honor Roll with Distinction

Quinn Backenstross, Marissa Bowering, Claire Broderick, Kelsey Caza, Kaitlin Clingerman, Mackenzie Coant, Jaydyn Conley, Shawn Cornell, Matthew Firenze, Quincy Gagnon, Lydia Gigliotti, Quinn Halstead, Alexis Ingersoll, Mary Jerred, Paige Kingsley, Meilin Lamanna, Madison Majeski, Rebekah Manwaring, MaKenzie Miner, Lydia Mirabito, Lucas Nelson, Jolie Painter, Courtney Pierce, Grace Porter, Elias Reynolds, Nicolas Schremp, Rebecca Stone, Christina Tallents and Aidehn Welling.

