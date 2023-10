OMS Announces 4th Quarter Honor Roll For 2021-22

OSWEGO – Oswego Middle School Principal Mary Beth Fierro along with her faculty and staff would like to recognize the following students who earned Honor Roll and/or High Honor Roll status for the 4th marking period of the 2021-22 school year.

7th Grade Honor Roll:

Alex Albronda, Gwenn Baldwin, Mackenzie Battelle, Andrew Beauvais, Berlin Beglinger, Blake Bild, Kendra Bittner, Kiyarah Bragg, Adilynne Bryerton, Ariah Champlin, Jordan Clark, Shawn Cloonan, Vanessa Cole, Luis Correa, Aundraya Crimmins, Boston Dashnau, Taelon DeGroff, Dawn Ellis, Gavin Farrell, Jameson Finn, Tiernan Ganoung, Matthew Gordon, Gavin Guynn, Aubrie Hagan, Mason Hayden, Troy Hazen, Toby Helton, Lincoln Hoefer, Mya Housel, Abiram Irland, Abigail Jaskula, Connor Kelly, Urijah Ketter, Julleea Kryger, Edward Kuzawski IV, Rylee Leaf, Logan McRae, Kylie Morse, Mia Murphy, Dominick Natoli, Cara Nelson, McKenna Noto, Olivia O’Connor, Aliyah Parsons, Elijah Pineda, Zacchaeus Pittsley, Layla Proano, Kendyra Riley, Roberto Rivera Jr., Evan Rood, Shawn Rowe, Molli Ruggio, Deon Scullin, Anna (Aaron) Seubert, Annabella Sobrino, Anthony Starowicz, Parker Storms, Brayden Taylor, Drew Tesoriero, Vaughn Thingvoll, Laila Thompson, Emma Trainham, Gabriela Voss, Madyson Wilson, Christopher Winn Jr., Ethan Wise, Isaiah Wright.

8th Grade Honor Roll:

Gracie Adams, Sandy Attia, Jason Bartlett, Julian Belda, Miley Bevacqua, Destiny Blake, Parker Broadwell, Johnathan Budd Jr., Adrian Buskey, Nicholas Canale, Logan Caswell, Ireland Christman, Candace Clark, Reiyomar Colon, Nolan Connors, India Couse, Marnie Crough, Kayden Crouse, Makaylia Cuyler, Edyn Darling, Abigail Denmark, Emma Duval, Cadence Eiriksson, Virgil Fitzgerald, Lilliana Fragale, Marion Freeth, Olivia Garafolo, Bailey Graham, Adam Greene, Ella Harris, Aiyanna Haskins, Joseph Haumann, Elvis Henderson, Aislyn Hilkert, Sarah Hilts, Emily Hooper, Hunter Hort, Peyton Howell, Cadan Hubbard, Hollie Jermyn, Jazmine Jones, Isaac Krul, Melody Lacy, Gabriel LaPage, Dakota LeBeau, Tyler Loomis, Haylee Mauro, Jadin McClendon, Brook McMahon, Grayson Miller, Madisyn Mills, Kolby Mulverhill, Onna’leesia O’Ryan, Nasaiah Ouderkirk, Patrick Paris, Brayden Pecora, Savannah Pecorella, Ethan Peutl, Dominic Pezzlo, Sydney Rose, Evan Sanders, Nicholas Schell, Isabella Schmitt, Marissa Searor, Riley Searor, Evan Smith, Jacob Snyder, Izabelah Spoto, Lilliana Susco, Grace Syrell, Grace Taylor, Brayden Terramiggi, Cali Tice, Ryan Tobin, Christopher Tucker Jr., Miles Turtura, Kailyn VanBuren, Katie Vincent, Paiten Walker, Lucus Wallace, Brandon Waloven, David White, Zackery Woodruff, Ayden Zwick.

7th Grade High Honor Roll:

Mia Accordino, Dania Algebory, Lily Anzalone, August Babcock, Erika Barbera, Gabriella Bartlett, Olivia Bivens, Delaney Bobbett, Lily (Alec) Braun, Logan Bray, Leah Cady, Nicholas Campbell, Courtney Chodubski, Peyton Christ, Layla Chwalek, Paiton Colucci, Dylan Crannell, Deyshanelis Cruz, Dylan Danseco, Kristiana Davis, Cooper Dawson, Madison Dawson, Brett Degrenier, Aidan DeSantis, Dominic DeStevens, Madelina Donabella, Jude Eells, Bradee Ekman, Emma Enwright, Laila Feito Cortes, Tucker Fenske, Nathan Freebern, Cole Fritton, Clare Furlong, Bernard Galka III, Carter Galletta, Taylor Geraci, Richard Germain, Owen Goldman, Olivia Gonzalez, Trevor Griffiths, Natalie Gruel, Dawson Hawksby, Rachel Hilts, Maxwell Horn, Hunter Hutchings, Kyndra Johnson, Hunter Joseph, Eva Kandt, Michael Kenyon, Clara King, Connor Kingsley, Elizabeth Kropf, Melisa Lamoree, Eve MacKenzie, Alec Majlaton, Lyla Malley, Harlow Martinez, Makenzie Matott, Isaac Michalski, Ava Miller, Yarielis Morales Martinez, Mia Naumann, Addison Norfleet, Abigail Ohnmacht, Jaziyah O’Keefe, Justus Pagan, Lillian Pagliaroli, Alison Paura, Rowinn Pennington, Giada Pezzlo, Madelyne Porter, Natalia Ramos, Clementine Rastley, Xander Reed, Aiden Reynolds, Alexander Riley, Wilsanely Rodriguez Fuentes, Thomas Rolfe, Kolton Roy, Maria Saltalamachia, Jade Scheg, Marissa Sharkey, Madeleine Shaver, Liam Shiel, Amalia Sloan, Grace St. Onge, Carter Steffen, Zach Steiger, Liam Sugar, Maria Sweet, Kiera Townsley, Timothy Tubman, Makenzie VanPatten, Bailey Wallace, Colin Wallace, Michael Waters, Tessa Watts, Richard Whitney, Jacob Wiedeman, Lucas Wiedeman, Adrian Williams, Olivia Williams, Zachary Willis, Reagan Wood.

8th Grade High Honor Roll:

Devin Allen, Owen Baldwin, Hannah Barbera, Owen Barnes, Jacob Barrett, Carter Beckwith, Kylie Beers, Eli Belawske, Jayda Benton, Kaylee Blauvelt, Peyton Bond, Nadia Bos, Addison Britt, Daniel Buske, Alisa Busuladzic, Daniel Callen, Allison Canale, Maryann Cherchio, Caitlyn Colasurdo, Marbielynn Concepcion, Michael Conzone, Lucas Crannell, Ella Davis, Grace Dawson, Desmond Dunning, Dylan Elsner, Nia Evans, Katrianna Fronk, Nathaniel Hibbert, Nathan Hibbert, Lana Hsu, Yael Hunley, Olivia Kapuscinski, Michael Kaye, Dawson Kazyaka, Leah Kelly, Ethan King, Olivia Kurilovitch, William Laird, Angela Lin, Leonard Lin, Lylah Lukowski, Alexia Masuicca, Maddox Mazzoli, Natalee Miller, Ethan Munger, Elliot Newell, Leah Norton, Aaron O’Brien, Julia Pearson, Christopher Pineda, Benjamin Pritchard, Hunter Reynolds, Alexander Rice, Grant Romanowski, Rachael Roper, Daylen Rose, Elijah Rowe, Josephina Scanlon Howland, Andrew Shaver, Logan Stahl, Max Steiger, Jameson Stepien, Alina Sykut, Aiden Towne, Zachary Truell, Daniel Tsutsumishita, Kayla Turner, Xavier Vasquez, Gabriella Veyan, Joseph Wall Jr., Jack Wallace, Jillian Wallace, Gabriella Warner, Noah Whalen, Allanie White, Mya Whiteside, Tacia Wolbert, Brodie Wood.

