OSWEGO – Oswego Middle School students excelled in the classroom during the third quarter and were recently commended for their achievements. Principal Mary Beth Fierro along with OMS faculty and staff recognized the following students who earned honor roll and/or high honor roll this marking period:

7th Grade Honor Roll:

Chloe Adams, Tessa Adams, Deven Aikens, Jayla Atkinson, James Baker Jr., Justin Barker, Shannon Bild, Bella Boehmer, Logan Bort, Alexandra Brownell, Chloe Carson, Max Clarke, Hannah Coe, Travis Collins, Evan Davis, Ryan Elliot Jr., Dominic Falcetti, Kennedy Fountain, Alexis Gaxiola Baez, Brody Gosier, Jaydin Greene, Dy’Nastiy Griffin, Hailee Haven, Koston Hawkins, Ava Hodges, Aiden Hollister, Lee Anne Hosein, Cooper Howell, Katarina Johnson, Rebecca Johnson, Mackenzie Joyce, Parker Killmeyer, Kelly Kraft, Colin LaFleur, Ash Laird, Ethan Lamb, Brian LaMond, Audrey Losurdo, Anabelle Manoni, Nicholas McCarthy, Morgan Mills, Madilyn Myhill, Isabella Oostdyk, Adrianna Patchen, Lilyana Phillips, Grace Powless, Aaden Quonce, Jomuel Rodriguez Fuentes, Analiz Ruiz-Martinez, John Scanlon Howland, Aiden Searor, Caitlin Seidel, Clara Thingvoll, Gregory Thomas, Kaitlyn Thomson, Manson Weaver-Oldaker, Kyler Werner, Layla Wilson, Sadie Wilson, Scarlett Wymann.

8th Grade Honor Roll:

Alex Albronda, Konner Allen, Kai Balsom, Owen Bartlett, Mackenzie Battelle, Carson Bednarek, Berlin Beglinger, Cadyn Bennett, Kiyarah Bragg, Alec Braun, Logan Bray, Adilynne Bryerton, Jack Canale Giberson, Sebastien Carter, Peyton Christ, Jordan Clark, Shawn Cloonan, Leticia Colon, Aundraya Crimmins, Deyshanelis Cruz, Kristiana Davis, Taelon DeGroff, Austin Denmark, Aidan DeSantis, Dawn Ellis, Tucker Fenske, Carter Galletta, Tiernan, Ganoung, Samuel Garcia, Richard Germain, Derek Gibson, Natalie Gruel, Gavin Guynn, Rachel Hilts, Lincoln Hoefer, Jaydon Hull, Abiram Irland, Connor Kelly, Connor Kingsley, Edward Kuzawski IV, Melisa Lamoree, Loralie Mack, Alec Majlaton, Ian McLaughlin, Alexander McRae, Logan Mitchelson, Olivia (Olive) O’Connor, Abigail Ohnmacht, Jaziyah O’Keefe, Lillian Pagliaroli, Giada Pezzlo, Elijah Pineda, Abby Pittsley, Layla Proano, Aiden Reynolds, Alexander Riley, Kendyra Riley, Roberto Rivera Jr., Wilsanely Rodriguez Fuentes, Thomas Rolfe, Molli Ruggio, Maria Saltalamachia, Anna Seubert, Parker Storms, Drew Tesoriero, Laila Thompson, Cameron VanPatten, Michael Waters, Tessa Watts, Richard Whitney, Reagan Wood. 7th Grade High Honor Roll: Samuel Arthur, Ethan Baldwin, Peyton Baldwin, Mason Bandla, Mara Begoske, Kaelyn Bond, Luke Braun, Mark Brennan, Brianna Briglin, Alyssa Britt, Maddox Browngardt, Harlem Bryant, Tawnee Burns, Anna Canale, Conner Canale, Kayleen Canales-Reyes, Maddon Carr, Brenna Cazzolli, Adriana Cloonan, Lily-Simone Cloonan, Sasha Cloonan, Lindsay Colasurdo, Nicholas Conzone, Arielle Cooley, Cameron D’Angelo, Jackson Dewey, Mason Donabella, Olyvia Dorsey, Kameron Falcetti, Kamdyn Fedder, Karlee Fountain, Josephine France, Julius Garabito, Emma Genier, Andrea Gills, Grace Gills, Juliette Gordon, Wyatt Grant, Samantha Haight, Abigail Haswell, Regan Healy, Isabella Hough, Kara Hsu, Priyasa Jnawali, Tyler LaCelle, Brielle Libbey, Len Lin, Wilson Metcalf, Layton Mitchell, Maria Murray, Nora Newell, Sophia Otokiti, Yana Paneria, Casey Parlow, Kyriel Patane, Brody Pauldine, Abigail Peters, Vincent Pezzlo, Riley Pike, Hunter Pluff, Adam Plyler, Kara Pritchard, Jayda Pryor, Sydney Pryor, Corbin Putnam, Cali Richards, Morgan Rodriguez, Jessica Romanowski, Kate Romanowski, Lucas Rose, Evan Scaglione, Jack Schirtz, Ryan Sharkey, Kierstin Smith, Carylin Snyder, Elizabeth Stahl, Mia Sykut, Madison Thompson, Brandy Towne, Michael Tsounis, Molly Tucker, Sara Tucker, Aaliyah Turner, Devante VanVorst, Gracie White, Zachary Wills Jr., Kai Wise, Lucy Woodruff. 8th Grade High Honor Roll:

Mia Accordino, Lily Anzalone, August Babcock, Erika Barbera, Gabriella Bartlett, Olivia Bivens, Delaney Bobbett, Leah Cady, Nicholas Campbell, Courtney Chodubski, Layla Chwalek, Paiton Colucci, Luis Correa, Dylan Crannell, Dylan Danseco, Cooper Dawson, Madison Dawson, Brett Degrenier, Dominic DeStevens, Madelina Donabella, Jude Eells, Bradee Ekman, Emma Enwright, Laila Feito Cortes, Nathan Freebern, Cole Fritton, Addison Frost, Clare Furlong, Bernard Galka III, Taylor Geraci, Owen Goldman, Olivia Gonzalez, Trevor Griffiths, Maxwell Horn, Hunter Hutchings, Abigail Jaskula, Kyndra Johnson, Eva Kandt, Michael Kenyon, Kayne Kerling, Clara King, Elizabeth Kropf, Eve MacKenzie, Lyla Malley, Harlow Martinez, Makenzie Matott, Isaac Michalski, Ava Miller, Yarielis Morales Martinez, Mia Naumann, Addison Norfleet, Justus Pagan, Alison Paura, Rowinn Pennington, Madelyne Porter, Natalia Ramos, Clementine Rastley, Xander Reed, Evan Rood, Kolton Roy, Jade Scheg, Marissa Sharkey, Madeleine Shaver, Liam Shiel, Amalia Sloan, Grace St. Onge, Carter Steffen, Zach Steiger, Liam Sugar, Maria Sweet, Kiera Townsley, Timothy Tubman, Makenzie VanPatten, Gabriela Voss, Colin Wallace, Jacob Wiedeman, Lucas Wiedeman, Adrian Williams, Olivia Williams, Zachary Willis.

Print this entry

Share this:



Email



Like this: Like Loading...