FULTON – The Fulton Speedway Outlaw 200 Weekend Night Two results are as follows:

36th Annual Modified Outlaw 200 – (200 Laps): 1. 9S-Matt Sheppard[2]; 2. 88-Mat Williamson[5]; 3. 35-Mike Mahaney[1]; 4. 49-Billy Dunn[30]; 5. X-Chad Phelps[14]; 6. 99L-Larry Wight[11]; 7. 83X-Tim Sears Jr[33]; 8. 91-Billy Decker[38]; 9. 5H-Chris Hile[6]; 10. 38S-Ryan Susice[40]; 11. 9X-Tyler Trump[10]; 12. 7Z-Zachary Payne[28]; 13. 14J-Alan Johnson[15]; 14. 37S-Gary Lindberg[12]; 15. 02-Roy Bresnahan[13]; 16. 21C-Brian Calabrese[34]; 17. 20K-Kyle Inman[9]; 18. R70-Ryan Arbuthnot[31]; 19. 713-Tommy Collins[26]; 20. 37-Alex Tonkin[19]; 21. 31-Corey Barker[22]; 22. 6NN-Nick Nye[42]; 23. 12-Darren Smith[21]; 24. 91R-Felix Roy[35]; 25. 42-Colton Wilson[25]; 26. M1-David Marcuccilli[16]; 27. 32R-Ronald Davis III[18]; 28. 19-Tim Fuller[24]; 29. 3RS-Dalton Slack[3]; 30. 15-Todd Root[43]; 31. 8H-Max McLaughlin[7]; 32. Z4-JJ Courcy[41]; 33. 11T-Jeff Taylor[17]; 34. 01-Chris Raabe[8]; 35. 58M-Marshall Hurd[37]; 36. 29K-Chris Cunningham[44]; 37. 34-Andrew Ferguson[39]; 38. 63-Adam Roberts[23]; 39. 70A-Alex Payne[32]; 40. 01C-Bob Henry Jr[29]; 41. 24R-Garrett Rushlow[27]; 42. 4P-Anthony Perrego[20]; 43. 18$-Sean Beardsley[36]; 44. 98H-Jimmy Phelps[4]

A to Z Contracting & Phelps Cement Products Halfway Leader Bonus $1000: Mat Williamson

A to Z Contracting $250 to the top-finishing Fulton or Brewerton Track Regular

$300 Top Finishing Bicknell Car: Matt Sheppard

Hoosier Tire Hard Luck Award Winner: Gary Lindberg

Drum of VP Racing Fuel to The Hard Charger: Billy Decker

$799 Team Race Suit from Velocita to the first Non-Qualifier in the LCS: Rocky Warner

$299 Pair of Velocita Shoes to the last finishing car on the lead lap: Billy Decker

Jammer’s Sports Bar & Restaurant Gift Cards to Saturday Heats $100 – 1st, $75 – 2nd, $50 – 3rd.

Heat 1 – Tyler Trump, Gary Lindberg, Roy Bresnahan

Heat 2 – Max McLaughlin, Kyle Inman, Chad Phelps

Heat 3 – Dalton Slack, Chris Raabe, Alan Johnson

Heat 4 – Mat Williamson, Chris Hile, Dave Marcuccilli

Heat 5 – Jimmy Phelps, Matt Sheppard, Jeff Taylor

Heat 6 – Larry Wight, Mike Mahaney, Ron Davis III

$200 Heat Race Winners from Modified Draw: Tyler Trump, Max McLaughlin, Dalton Slack, Mat Williamson, Jimmy Phelps, Larry Wight

Modified Heats 5 Qualify with Top Two to the Redraw.

Modified Heat # 1 – (12 Laps): 1. 9X-Tyler Trump[2]; 2. 37S-Gary Lindberg[4]; 3. 02-Roy Bresnahan[5]; 4. 37-Alex Tonkin[1]; 5. 42-Colton Wilson[9]; 6. 58M-Marshall Hurd[7]; 7. 11-Justin Crisafulli[11]; 8. 3K-AJ Kingsley[6]; 9. 01R-Robert Gage[8]; 10. 27Z-Dylan Zacharias[10]; 11. 38S-Ryan Susice[3]

Modified Heat # 2 – (12 Laps): 1. 8H-Max McLaughlin[1]; 2. 20K-Kyle Inman[2]; 3. X-Chad Phelps[6]; 4. 4P-Anthony Perrego[10]; 5. 713-Tommy Collins[5]; 6. 70A-Alex Payne[9]; 7. 91R-Felix Roy[11]; 8. 29K-Chris Cunningham[4]; 9. 74-Lucas Fuller[7]; 10. 15-Todd Root[8]; 11. (DNS) 51A-Zac McDonald

Modified Heat #3 – (12 Laps): 1. 3RS-Dalton Slack[5]; 2. 01-Chris Raabe[7]; 3. 14J-Alan Johnson[2]; 4. 12-Darren Smith[8]; 5. 24R-Garrett Rushlow[1]; 6. 18$-Sean Beardsley[6]; 7. 6NN-Nick Nye[9]; 8. 29-Matt Caprara[4]; 9. 3M-Michael Stanton[10]; 10. 23-Cameron Black[11]; 11. (DNS) 80X-Mike Button

Modified Heat # 4 – (12 Laps): 1. 6-Mat Williamson[6]; 2. 5H-Chris Hile[11]; 3. M1-David Marcuccilli[5]; 4. 31-Corey Barker[1]; 5. 7Z-Zachary Payne[8]; 6. R70-Ryan Arbuthnot[10]; 7. Z4-JJ Courcy[2]; 8. 21C-Brian Calabrese[3]; 9. 60-Jackson Gill[9]; 10. XN-Andy Noto[7]; 11. JS98-Rocky Warner[4]

Modified Heat # 5 – (12 Laps): 1. 98H-Jimmy Phelps[3]; 2. 9S-Matt Sheppard[10]; 3. 11T-Jeff Taylor[2]; 4. 63-Adam Roberts[4]; 5. 01C-Bob Henry Jr[11]; 6. 91-Billy Decker[5]; 7. 42M-Brian Murphy[1]; 8. 410-Mike Fowler[7]; 9. 4-Michelle Courcy[9]; 10. 28X-Stephen Marshall[8]; 11. 8K-Nick Krause[6]

Modified Heat # 6 – (12 Laps): 1. 99L-Larry Wight [1]; 2. 35-Mike Mahaney[8]; 3. 32R-Ronald Davis III[10]; 4. 19-Tim Fuller[4]; 5. 49-Billy Dunn[6]; 6. 83X-Tim Sears Jr[9]; 7. 34-Andrew Ferguson[3]; 8. 38-Tim Harris[2]; 9. 64-Tyler Corcoran[7]; 10. 38J-Jason Parkhurst[5]

Modified Consolations 3 Qualify

Modified Consolation # 1- (12 Laps): 1: 1. R70-Ryan Arbuthnot[2]; 2. 21C-Brian Calabrese[6]; 3. 58M-Marshall Hurd[1]; 4. Z4-JJ Courcy[4]; 5. 27Z-Dylan Zacharias[9]; 6. 38S-Ryan Susice[11]; 7. JS98-Rocky Warner[12]; 8. 01R-Robert Gage[7]; 9. 60-Jackson Gill[8]; 10. 3K-AJ Kingsley[5]; 11. 11-Justin Crisafulli[3]; 12. XN-Andy Noto[10]

Modified Consolation # 2 – (12 Laps): 1. 70A-Alex Payne[1]; 2. 91R-Felix Roy[3]; 3. 91-Billy Decker[2]; 4. 29K-Chris Cunningham[5]; 5. 15-Todd Root[9]; 6. 410-Mike Fowler[6]; 7. 51A-Zac McDonald[11]; 8. 4-Michelle Courcy[8]; 9. 42M-Brian Murphy[4]; 10. 8K-Nick Krause[12]; 11. 28X-Stephen Marshall[10]; 12. 74-Lucas Fuller[7]

Modified Consolation # 3 – (12 Laps): 1. 83X-Tim Sears Jr[2]; 2. 18$-Sean Beardsley[1]; 3. 34-Andrew Ferguson[4]; 4. 29-Matt Caprara[5]; 5. 6NN-Nick Nye[3]; 6. 3M-Michael Stanton[7]; 7. 38-Tim Harris[6]; 8. 23-Cameron Black[9]; 9. 38J-Jason Parkhurst[10]; 10. 64-Tyler Corcoran[8]; 11. 80X-Mike Button[11]

Last Chance Showdown – 2 Q (15 Laps): 1. Z4-JJ Courcy[1]; 2. 6NN-Nick Nye[6]; 3. JS98-Rocky Warner[9]; 4. 29-Matt Caprara[3]; 5. 29K-Chris Cunningham[2]; 6. 60-Jackson Gill[15]; 7. 51A-Zac McDonald[10]; 8. 15-Todd Root[5]; 9. 3M-Michael Stanton[8]; 10. 410-Mike Fowler[7]; 11. 4-Michelle Courcy[13]; 12. 38-Tim Harris[11]; 13. 27Z-Dylan Zacharias[4]; 14. 3K-AJ Kingsley[18]; 15. (DNS) 23-Cameron Black; 16. (DNS) 01R-Robert Gage; 17. (DNS) 42M-Brian Murphy; 18. (DNS) 38J-Jason Parkhurst; 19. (DNS) 28X-Stephen Marshall; 20. (DNS) XN-Andy Noto; 21. (DNS) 64-Tyler Corcoran; 22. (DNS) 8K-Nick Krause; 23. (DNS) 11-Justin Crisafulli; 24. (DNS) 74-Lucas Fuller; 25. (DNS) 80X-Mike Button

Industrial Tire of CNY Sportsman Shootout – (50 Laps): 1. 38-Zach Sobotka[2]; 2. 31B-Ryan Dolbear[7]; 3. 44-David Rogers[3]; 4. 64-Tyler Corcoran[8]; 5. 19C-Brandon Carvey[19]; 6. 18E-Gavin Eisele[6]; 7. 3-Chris Mackey[22]; 8. 33X-Matt Janczuk[17]; 9. 01-Zachary Buff[18]; 10. 4-Emmett Waldron[13]; 11. 5H-Amy Holland[28]; 12. 21W-Quinn Wallis[5]; 13. 1M-Tyler Murray[1]; 14. 63-Teddy Clayton Jr[9]; 15. 35T-Cameron Tuttle[24]; 16. 33-Richard Murtaugh[12]; 17. 92-Andrew Buff[29]; 18. 22C-Cedric Gauvreau[4]; 19. 52-Jessica Power[21]; 20. 88-Michael Wagner Fitzgerald[30]; 21. 0-Tony Finch II[15]; 22. 38JR-Jason Parkhurst Jr[10]; 23. 14AJ-AJ Miller[33]; 24. 57-Remington Hamm[20]; 25. 6-Cody Manitta[16]; 26. 5D-Kyle Devendorf[32]; 27. 00W-Wade Chrisman[26]; 28. 1R-Ricky Thompson[31]; 29. 7-Cody McPherson[14]; 30. 34-Eric Nier[25]; 31. 83X-Brett Sears[11]; 32. 28-Alan Fink[23]; 33. 410-Mike Fowler[27]

Precision Hydraulic & Oil Pole Dash – (12 Laps): 1. 1M-Tyler Murray[1]; 2. 38-Zach Sobotka[2]; 3. 44-David Rogers[3]; 4. 22C-Cedric Gauvreau[4]; 5. 21W-Quinn Wallis[5]; 6. 18E-Gavin Eisele[6]; 7. 31B-Ryan Dolbear[7]; 8. 64-Tyler Corcoran[8]

Precision Hydraulic & Oil Dash Awards: Winner – $500: Second – One Case Extreme Oil: Third – Six Quarts of Nano Pro MT 75W-90 Gear Oil: Tyler Murray, Zach Sobotka, David Rogers

Sportsman Last Chance Showdowns 3 Qualify

Sportsman Last Chance Showdowns # 1- (12 Laps): 1. 33X-Matt Janczuk[6]; 2. 52-Jessica Power[2]; 3. 34-Eric Nier[3]; 4. 48-Kearra Backus[5]; 5. 19K-Kevan Cook[7]; 6. 88-Michael Wagner Fitzgerald[8]; 7. 220-Chris Hulsizer[14]; 8. 64B-Brett Buono[1]; 9. 1D-Paul DeRuyter[12]; 10. 21-Billy Sauve[10]; 11. 13K-Daryl Krebs[9]; 12. 39S-Josh Fellows[11]; 13. 5D-Kyle Devendorf[4]; 14. AONE-Bucky Hayes[15]; 15. (DNS) 19J-Joe Kline

Sportsman Last Chance Showdowns # 2 – (12 Laps): 1. 01-Zachary Buff[2]; 2. 3-Chris Mackey[1]; 3. 00W-Wade Chrisman[8]; 4. 57H-Rocky Grosso[4]; 5. 33JR-Clayton Brewer III[3]; 6. 1X-Willy Decker[5]; 7. 262-Matthew Richardson[6]; 8. 30R-Nick Root[7]; 9. 14AJ-AJ Miller[9]; 10. 13-James Donaldson[12]; 11. 17-Owen Nier[13]; 12. 30-Michael Root[10]; 13. (DNS) 284-Jamie Kamrowski; 14. (DNS) R1-Riley Rogala

Sportsman Last Chance Showdowns # 3 – (12 Laps): 1. 19C-Brandon Carvey[2]; 2. 28-Alan Fink[1]; 3. 410-Mike Fowler[4]; 4. 92-Andrew Buff[6]; 5. 35B-Brennan Moore[5]; 6. 28X-Stephen Marshall[3]; 7. 77L-Buddy Leathley[8]; 8. 28F-Tyler Stevenson[7]; 9. 98T-Tyler Thompson[9]; 10. 91-Josh Reome[11]; 11. (DNS) 9D-Brett Draper; 12. (DNS) 85-Robert Humphreys

Sportsman Last Chance Showdown #4 – (12 Laps): 1. 57-Remington Hamm[1]; 2. 35T-Cameron Tuttle[6]; 3. 5H-Amy Holland[2]; 4. 51-Jimmy Moyer[8]; 5. 17J-Brenton Joy[3]; 6. 7O7-Greg Brinklow[9]; 7. 16X-Savannah Laflair[10]; 8. 11C-Austin Cooper[11]; 9. 1R-Ricky Thompson[12]; 10. 75-AJ Custodi[5]; 11. 06W-Dorian Wahdan[7]; 12. 2K-Joshua Amodio[4]; 13. 7W-Tom Mackey[14]

$300 Top Finishing Bicknell Car: Zach Sobotka

$200 Second Finishing Bicknell Car: Ryan Dolbear

Drum of VP D98 Hard Charger: Amy Holland

$250 to the top-finishing Brewerton or Fulton Regular from A to Z Contracting: Zach Sobotka

Hoosier Tire Hard Luck Award: Cedric Gauvreau

$50 to the first Non-Qualifier from each LCS from Northeast Racing Products & Trade Show: Kearra Backus, Rocky Grosso, Andrew Buff,

The Ridge Motorsports Park Sponsored all Sportsman laps. Each Driver in the Top-15 received $20 Award by luck of the draw except lap-42 which was $200 from Bicknell Racing Products. Thank you.

Print this entry

Share this:



Email



Like this: Like Loading...